Überlebender William: 17-Jähriger rettet sich 6 Tage im australischen Outback

Ein 17-Jähriger überlebt eine Woche in der australischen Wildnis mit wenig Essen und Wasser. William wurde gerettet, nachdem er sich in Victoria verirrt hatte.

Ein siebzehnjähriger Jugendlicher hat sechs Tage lang ohne angemessene Nahrungsmittel und Kleidung in der unwirtlichen Wildnis Australiens überlebt. William aus dem Bundesstaat Victoria war am sechsten November auf dem Rückweg zu seinem Campingplatz in der abgelegenen Region Gippsland gestrandet. Die Rettung durch einen Polizeihubschrauber erfolgte am Donnerstagnachmittag, nachdem Suchteams fast eine Woche im unwegsamen Gelände verbracht hatten. Diese dramatische Überlebensgeschichte verdeutlicht die extreme Gefahr, die von der australischen Landschaft ausgeht, wenn Ausrüstung versagt oder der Weg verloren geht.

Rettung im Outback und medizinische Versorgung

Die Rettungsmannschaften setzten sich bei William ab, um ihn von einem isolierten Felsen zu befreien und in Sicherheit zu bringen. Insgesamt waren mehr als hundert Einsatzkräfte sowie zahlreiche freiwillige Helfer an der Suchaktion beteiligt, die mehrere Tage dauerte. Nach der Bergung wurde der Jugendliche medizinisch versorgt, da er an Anzeichen eines durch Flüssigkeitsmangel verursachten sinkenden Blutdrucks litt. Seine Mutter Elizabeth erklärte, dass William vorübergehend auf die Intensivstation verlegt werden musste, um seinen Kreislauf stabil zu halten. Derzeit befindet sich sein Zustand jedoch in einem stabilen Rahmen, und er erholt sich langsam von den Strapazen der Flucht.

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Überlebensstrategien und psychische Belastung

William nutzte eine Packung Smith's Chicken Chips als Hauptnahrungsmittel, die ihm ungefähr zwei Tage lang die nötige Energie gab. Er gab an, die Menge der Chips sehr sorgfältig eingeteilt zu haben, um die Nahrungsvorräte so lange wie möglich zu strecken. Zusätzlich versorgte er seinen Körper mit Wasser, das er einem nahegelegenen Bach entnahm. In der Nacht nutzte er zwei Handtücher als Decken, um sich vor der Kälte zu schützen, während er tagsüber hohen Temperaturen ausgesetzt war und einen Sonnenbrand erlitt. Diese einfachen Mittel waren entscheidend für sein physisches Überleben in der extremen Umgebung.

Sing gegen die Angst: Die Rolle von John Denver

Neben der physischen Notlage kämpfte der Jugendliche auch mit erheblichen psychischen Belastungen, insbesondere in den dunklen Stunden der Nacht. Er erzählte dem Fernsehsender Channel 7, dass ihn die Angst gepackt habe, weil er nicht wusste, ob die Suchteams ihn bei Dunkelheit überhaupt noch entdecken würden. Um sich selbst Mut zu machen und Trost zu finden, sang er wiederholt das Lied des Musikers John Denver. Dieses Lied stammt aus seiner Kindheit und wird ihm als Autist als große emotionale Stütze wahrgenommen. Die musikalische Ablenkung half ihm, die Panik zu bewältigen und wach zu bleiben.

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Ablauf der Irreführung und Absturz

Der Vorfall begann, als William sich auf den Weg machte, um weitere Campingausrüstung zu holen, und dabei den Weg zum Lagerplatz verlor. Zuerst versuchte er verzweifelt, den ursprünglichen Weg zurückzufinden, doch die Anstrengung führte schließlich zu einem Sturz einen steilen Abhang hinunter. Er landete in einem Bachbett, wo er sich so schwer verletzte, dass er sich nicht mehr selbstständig fortbewegen konnte. Aus Erschöpfung und wegen seiner Verletzungen war er gezwungen, an dieser Absturzstelle auf Rettung zu warten. Die Kombination aus dem Sturz und der Isolation verlängerte seine Notzeit erheblich, da er keine Chance hatte, weiterzugehen.

Emotionales Wiedersehen und Vergleich mit anderen Fällen

Das Wiedersehen mit seiner Mutter Elizabeth wurde von William als der schönste Moment seines Lebens bezeichnet. Er beschrieb den Augenblick der Rettung als sehr emotional, da er die Last der vergangenen Tage endlich abgeben konnte. Währenddessen wird in den Medien oft der Fall von Alyssa Boswell verglichen, die im Juli zweitausendfünfundzwanzig nach zwölf Tagen im australischen Busch gefunden wurde. Boswell war nach einem Van-Unfall in Western Australia gestrandet und hat später ein Buch über ihre Erlebnisse veröffentlicht. Dieser Vergleich unterstreicht die extreme Härte des australischen Kontinents für Unvorbereitete, auch wenn Williams Überlebensdauer etwas kürzer war.