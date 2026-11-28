Bei rund 40 Prozent der kontrollierten Lkw und Busse in Sachsen-Anhalt fanden Polizisten Verstöße – von Lenkzeitverstößen bis zu ungesicherter Ladung. In 30 Fällen war sofort Schluss.

Bei rund 40 Prozent der kontrollierten Lkw und Busse in Sachsen-Anhalt fanden Polizisten Verstöße – von Lenkzeitverstößen bis zu ungesicherter Ladung. In 30 Fällen war sofort Schluss.

Magdeburg - Die Polizei hat bei Verkehrskontrollen in Sachsen-Anhalt Mängel an über 200 Lkw und Bussen festgestellt. Damit seien bei rund 40 Prozent der mehr als 500 kontrollierten Fahrzeuge Verstöße festgestellt worden, teilte das Magdeburger Innenministerium am Samstag mit. Neben technischen Mängeln seien 260 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie in weiteren 190 Fällen die fehlerhafte Bedienung des Tachographen zur Aufzeichnung von Fahrtdaten festgestellt worden.

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In 31 Fällen war die Ladung nicht entsprechend gesichert oder die Fahrzeuge waren überladen, hieß es. Bei einem Fall sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Einfluss von Alkohol und Drogen eingeleitet worden. In 30 Fällen durfte die Fahrt demnach nicht fortgesetzt werden. Die Kontrollen wurden in der dritten Novemberwoche im Rahmen einer europaweiten polizeilichen Kontrollaktion durchgeführt.