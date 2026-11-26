Die italienische Unicredit will Vorstand und Aufsichtsrat bei der Commerzbank umkrempeln. Diese versucht nun, Sorgen der Mitarbeiter zu dämpfen, wie ein internes Schreiben zeigt.

Sorgen der Belegschaft entgegen. Das Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung durch die italienische Großbank bedeute keine unmittelbaren Veränderungen für das Tagesgeschäft, heißt es in einem Schreiben an die Beschäftigten aus dem Commerzbank-Intranet, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. bleiben unberührt.

Bestehende Verantwortlichkeiten, Entscheidungswege und Richtlinien gelten unverändert fort - und unsere Geschäftsaktivitäten und Projekte gehen mit unverminderter Kraft und Geschwindigkeit weiter.

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“ Die Commerzbank sei auf dem Weg, das beste Geschäftsjahr ihrer Geschichte zu erreichen, heißt es in dem Schreiben. „Lasst uns unseren erfolgreichen Kurs mit der gleichen Entschlossenheit und dem gleichen Engagement fortsetzen wie bisher und unsere Erfolgsgeschichte weiterschreiben. “Zuvor war bekanntgeworden, dass die Unicredit bei einer außerordentlichen Hauptversammlung Anfang 2027 Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef der Commerzbank wählen lassen will. Er würde damit den bisherigen Aufsichtsratschefablösen.