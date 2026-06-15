Übernahmekampf zwischen Commerzbank und Unicredit eskaliert

Der Konflikt um die Übernahme der Commerzbank durch Unicredit verschärft sich. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, Aktionäre mit falschen Informationen zu manipulieren. Unicredit droht mit der Übernahme des Aufsichtsrats, während die Commerzbank eine höhere Prämie fordert.

Der Übernahme kampf um die Commerzbank eskaliert zusehends. Im Zentrum des Konflikts stehen die Frankfurter Bank und der italienische Interessent Unicredit . Die Commerzbank wirft Unicredit vor, mit irreführenden Informationen Aktionäre zu verwirren.

Unicredit hingegen macht klar, dass sie bei ausreichender Unterstützung der Anteilseigner die Kontrolle über den Aufsichtsrat erlangen und damit auch den Vorstand bestimmen könnte. Der Auslöser des aktuellen Streits ist die öffentliche Anfrage der Commerzbank, warum Aktionäre knapp zwölf Prozent ihrer Aktien an Unicredit angedient hätten, obwohl dies angesichts des aktuellen Angebots nicht rational erscheine. Unicredit weist diese Vorwürfe scharf zurück und betont, mit ihrem bestehenden Anteil von 26,8 Prozent bereits 38,6 Prozent der Commerzbank zu kontrollieren.

Über Optionen könnte dieser Anteil sogar auf 41,8 Prozent steigen. Unicredit bezeichnet die Behauptungen der Commerzbang als falsch und ohne Grundlage. Gleichzeitig wirft Unicredit der Commerzbank vor, mit unzutreffenden Informationen von den Vorteilen einer Übernahme abzulenken, und hat deshalb die Finanzaufsicht Bafin eingeschaltet. Zuvor hatte die Commerzbank prüfen lassen wollen, ob Unicredit sich mit ihren Derivate-Partnern abgesprochen hat.

Unicredit erklärte zudem, dass sie bei ausreichender Unterstützung auf der Hauptversammlung in der Lage wäre, alle Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat zu wählen, der für die Bestellung des Vorstands zuständig ist. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp reagiert alarmiert und kritisiert, dass dies zusätzliche Unruhe stifte. Dennoch bleibt sie gesprächsbereit, verlangt aber eine deutlich höhere Übernahmeprämie für die Aktionäre





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