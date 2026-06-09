Übernahmewelle startet im Goldsektor

Im Goldsektor häufen sich die Anzeichen für eine neue Übernahmewelle. Zu den größten Transaktionen der vergangenen Wochen zählt die Übernahme von Orla Mining durch Equinox Gold. Dadurch soll ein Produzent mit einer jährlichen Goldproduktion von mehr als 1 Mio. Unzen entstehen.

Während der Gold preis konsolidiert, baut sich im Sektor eine Übernahmewelle auf. Historisch startet dies bei den größeren Produzenten. So auch derzeit. Orla Mining , Equinox Gold , Coeur Mining, New Gold , Endeavour Mining und natürlich Branchenschwergewicht Barrick Mining sind bereits aktiv.

Für Anleger könnte sich deshalb ein genauer Blick auf Unternehmen aus der zweiten Reihe lohnen, die bereits über fortgeschrittene Projekte verfügen. Ein heißer Übernahmekandidat ist Lahontan Gold. Denn die CEO hatte zuletzt gesagt: Wir werden nächstes Jahr eine Mine haben. Das Unternehmen verfügt über eine Ressource von knapp 2 Mio.

Unzen Goldäquivalent, befindet sich in einer der besten Bergbauregionen Nordamerikas und hat einen klar erkennbaren Weg in Richtung Produktion. Dazu wirkt die Marktkapitalisierung alles andere als teuer





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