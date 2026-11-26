Zum ersten Mal in der Geschichte von All Elite Wrestling setzt die Liga ein Leitermatch um den World Title an - was haben ^World Champion Will Ospreay und Herausforderer MJF vor?

Zum ersten Mal in der Geschichte von All Elite Wrestling setzt die Liga ein Leitermatch um den World Title an - was haben ^World Champion Will Ospreay und Herausforderer MJF vor?im Jahr 2026 bestreiten wird – nun ist der Kampf zwischen World Champion Will Ospreay und Ex-Titelträger MJF noch um eine spannende und überraschende Klausel ergänzt worden.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite hat AEW für den Pay Per-View Worlds End in Minneapolis am 19. Dezember verkündet, dass die neu aufgeflammte Fehde der beiden alten Rivalen in einem Leitermatch gipfeln wird – in dem sowohl der Original-Titelgürtel als auch der individuelle Triple-B-Belt auf dem Spiel stehen, den MJF weiterhin für sich reklamiert.

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Die Nachricht wurde in einem Segment verkündet, in dem MJF im Ring stand und Ospreay per Video zugeschaltet war – und gemäß Story ist MJF nicht einverstanden mit der von Ospreay geforderten und der AEW-Führung gewährten Leiterklausel.dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren.