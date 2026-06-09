Überraschende Gegenkandidatur: 85-jähriger SPD-Veteran fordert CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner heraus

Auf dem CDU-Parteitag zur Nominierung des Spitzenkandidaten für die Berlin-Wahl erklärt der 85-jährige Wolfram Wickert, ein langjähriger SPD-Mitglied und Bruder des Journalisten Ulrich Wickert, überraschend seine Kandidatur gegen den amtierenden Regierenden Bürgermeister Kai Wegner. Nach einer geheimen Wahl erhält Wegner mit 92,4 Prozent die deutliche Unterstützung der Delegierten. Der Vorfall unterbricht den geplanten Ablauf und verdeutlicht interne Unzufriedenheit, während Wegner sich für einen pragmatischen Kurs und eine "Schicksalswahl" stark macht.

Der 85-jährige Wolfram Wickert , jahrzehntelang in der SPD aktiv und Bruder des bekannten Journalisten Ulrich Wickert, erklärte überraschend seine Gegenkandidatur zum CDU -Spitzenkandidaten für die Berlin-Wahl am 20.

September. Damit stellt er sich gegen den amtierenden Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, der zuvor mit stehenden Ovationen für seine Bewerbungsrede bedacht wurde. Wickert begründete seinen Schritt mit der Aussage "Mit Wegner sacken wir ab!

". Der Parteitag, der in einer ehemaligen Zigarettenfabrik von Philip Morris stattfand, musste spontan eine geheime Wahl organisieren. Ein Wegner-Vertrauter beschimpfte den Herausforderer mit "Schämen Sie sich!

". Finanzsenator Stefan Evers kommentierte die Situation mit "Sage noch einer, hier wird nichts geboten!

". Wickert, ein gebürtiger Diplomatensohn aus Shanghai, arbeitete früher im Büro von Bundeskanzler Helmut Schmidt und war nach dem Mauerfall als Berater für die Regierung von Helmut Kohl tätig.

Zudem ist er als Maler unter dem Künstlernamen Lao Lang aktiv. Das überraschende Vorgehen Wickerts unterbrach den durchgeplanten Ablauf, bei dem Wegner ursprünglich einstimmig nominiert werden sollte. Nach der Auszählung der Stimmen erzielte Wickert nur 18 Stimmen, während Wegner 252 Stimmen (92,4 Prozent) erhielt. Wegner zeigte sich erleichtert und betonte, dass dies "Unterstützung" sei.

Er wolle Regierender Bürgermeister bleiben und den Kurs der pragmatischen Mitte fortsetzen, um zu verhindern, dass die Linke das Rote Rathaus übernimmt. Er sprach von einer "Schicksalswahl für Berlin". Die Union präsentiert ihr Programm als "Regierungsprogramm", nicht als "Wahlprogramm". Es umfasst Vorschläge wie das Verbot von Straßenstrich, die Überwachung von Müll-Hotspots mit Videokameras und den Bau von 20.000 Wohnungen am Tempelhofer Feld.

Nach der Wahl gab es erneut stehende Ovationen für Wegner, viele Parteimitglieder wedelten mit dem Wahlkampfslogan "Berlin wird". Der Vorfall zeigt interne Spannungen innerhalb der Berliner CDU, da Wegner in den letzten Monaten als angeschlagen galt und gegen eine fast gleich starke AfD sowie die dicht verfolgenden Parteien Linke, SPD und Grüne antreten muss





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