Überraschende Opernabende: Vom 'altehrwürdigen' Repertoire zum radikalen Konzept

Der Artikel reflektiert über die Entdeckung neuer Opernproduktionen, insbesondere im Vergleich zu bewährten Klassikern. Die Autorin berichtet von ihrer positiven Erfahrung mit einem minimal-music-inspirierten Stück der Deutschen Oper sowie von einem radikalen Regiekonzept der Staatsoper.

Ich liebe die schönen, alten, filmrealistischen Inszenierungen der Deutschen Oper : Götz Friedrichs „ La Bohème “, die seit 1988 ununterbrochen im Spielplan ist,(Premiere 1969), die „ Madame Butterfly “ von 1987 mit dem Zauber der gigantischen, von den Seufzern der Protagonistin geblähten Seiden-Segel. Für mich sind diese Repertoire-Klassiker zuverlässige Langzeitfreunde geworden, und ich freue mich immer, wenn sie sich mal wieder blicken lassen.

Aber es ist in der Oper eben auch wie im echten Leben: Noch spannender als die erwartbaren Begegnungen können überraschende Zufallsbekanntschaften sein. So ging es mir beispielsweise im vergangenen Juni. Was für eine Überraschung! Skeptisch war ich zur Vorstellung gekommen – und wurde dann förmlich überrumpelt von dem, was das Regiekollektiv „Hauen und Stechen“ an der Deutschen Oper aus dem selten zu sehenden Minimal-Music-Meisterwerk gemacht hatte: einen Abend im optischen Schleudergang nämlich, schnell, schrill, synästhetisch. Eine Szenekennerin sagte mir zwar, die Truppe würde hier nur dieselbe Masche abziehen wie sonst in den Offtheater-Locations, ich aber hatte einen Riesenspaß beim Erstkontakt. Ab dem 28. Februar zeigt die Deutsche Oper das Highspeed-Spektakel erneut. Das Stück setzt sich konsequent über das hoffnungslos verquaste Libretto hinweg und bietet stattdessen symbolistisches Bewegungstheater in expressionistischer Großstadtkulisse. Das klingt genauso wüst wie es aussieht – und passt perfekt zu der zwischen spätromantischer Wagner-Verehrung und futuristischem Zwanzigerjahre-Sound oszillierenden Musik von Rued Langgard.Solche radikalen Regiekonzepte funktionieren, zugegebenermaßen, am ehesten bei Werken jenseits des Kernrepertoires. Was Kornel Mundruczo an der Staatsoper mit Dvoraks Märchenoper „Rusalka“ angestellt hat, ist über weite Strecken zum Fremdschämen (die Szenen in der Berlin-Mitte-WG, im Heizungskeller und bei Neureichs). Christiane Karg als Titelheldin aber ist ganz großes (Horror-)Kino: Sie steckt in einem meterlangen Riesenschlangenkostüm, mit dem sie sich nur zentimeterweise vorwärtsrobben kann – und singt dabei so inniglich von Liebe, dass es einem ins Herz schneidet





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Oper Deutsche Oper Staatsoper Regie Minimal Musik Bewegungstheater Rusalka La Bohème Madame Butterfly

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fußball Bundesliga: Leverkusen gegen M'gladbach - Liveticker - 18. SpieltagLiveticker vom Spiel Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach vom 18.01.2025: heute live.

Weiterlesen »

Handball WM: Frankreich gegen Österreich - Liveticker - 3. GruppenspieltagLiveticker vom Spiel Frankreich gegen Österreich vom 18.01.2025: heute live.

Weiterlesen »

Handball WM: Dänemark gegen Italien - Liveticker - 3. GruppenspieltagLiveticker vom Spiel Dänemark gegen Italien vom 18.01.2025: heute live.

Weiterlesen »

Tennis Australian Open Melbourne: U. Humbert gegen A. Zverev - Liveticker - AchtelfinaleLiveticker vom Spiel Ugo Humbert gegen Alexander Zverev vom 19.01.2025: heute live.

Weiterlesen »

Tennis Australian Open Melbourne: N. Djokovic gegen J. Lehečka - Liveticker - AchtelfinaleLiveticker vom Spiel Novak Djokovic gegen Jiří Lehečka vom 19.01.2025: heute live.

Weiterlesen »

Eishockey DEL: Berlin gegen Bremerhaven - Liveticker - 38. SpieltagLiveticker vom Spiel Eisbären Berlin gegen Fischtown Pinguins vom 19.01.2025: heute live.

Weiterlesen »