Die Münchner kommen personell geschwächt in den Volkspark. Polzin könnte dafür seinen Plan anpassen.

Bereits im Januar ärgerte der HSV die Bayern im Volkspark. Nun machen mehrere Gründe erneut Hoffnung auf einen guten Ausgang am Samstag. In so einem angeschlagenen Zustand präsentierten sich die stolzen Bayern schon lange nicht mehr.

Auch aufgrund zahlreicher Verletzungen seiner Topstars humpelt der Meister durch die Saison, ließ zuletzt gegen Köln Federn und vergeigte in der Champions League in Lille . Dazu kommen die heftigen Diskussionen rund um Jamal Musiala. Klar, dass Fußball-Deutschland am Samstag gespannt in den Volkspark schaut: Schafft es auch der HSV, den Münchnern Punkte abzuknöpfen?

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Dass Merlin Polzin und sein Trainerstab dazu in der Lage sind, den Bayern das Leben schwer zu machen, bewiesen sie bereits in diesem Kalenderjahr. Das 2:2 Ende Januar wurde als kleine Sensation gefeiert. Ähnliches hat der HSV auch diesmal wieder vor – und erinnert sich an das Remis vor zehn Monaten.