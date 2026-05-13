Überraschender Besuch in Bremen: Marvin Ducksch kehrt kurzzeitig zu Werder zurück

Der ehemalige Werder-Star Marvin Ducksch besuchte seine alten Teamkollegen in der Kabine. Trotz großer Fan-Hoffnungen schließen Rückkehrgerüchte eine erneute Zeit beim SV Werder jedoch aus.

Es war ein Moment, mit dem kaum jemand in der Bremer Kabine gerechnet hatte. Am Mittwochmittag, kurz bevor die aktuelle Mannschaft des SV Werder Bremen in das Training startete, tauchte plötzlich ein bekanntes Gesicht auf: Marvin Ducksch .

Der 32-jährige Stürmer, der vor einiger Zeit den Weg in den englischen Fußball einschlug, kehrte für einige Stunden an seinen ehemaligen Wirkungsort zurück. Die Freude unter seinen langjährigen Weggefährten war sichtlich, als der Ex-Bremer die Kabine betrat, um alte Kontakte zu pflegen und die aktuelle Stimmung im Team aufzusaugen. Es war ein kurzer, aber intensiver Besuch, der die emotionalen Bande verdeutlichte, die Ducksch nach seinen Jahren in Bremen zu dem Verein und seinen Mitspielern geknüpft hat.

Die Hintergründe für diesen überraschenden Ausflug waren simpel, aber logisch. In einem Gespräch mit der BILD-Zeitung stellte Ducksch klar, dass sein Spielkalender in England bereits beendet sei, während die Saison in Deutschland noch in vollem Gange ist. Diese zeitliche Lücke nutzte er, um die Gelegenheit für einen Besuch zu ergreifen. Seit seinem Wechsel zu Birmingham City im August 2025, für den eine Ablösesumme von zwei Millionen Euro gezahlt wurde, hat Ducksch in der englischen Zweitliga versucht, sich zu beweisen.

Mit zehn Treffern in 33 Ligaspielen zeigte er durchaus seine Klasse, doch die letzte Phase der Saison verlief weniger glücklich. Dass er zuletzt dreimal hintereinander nur auf der Ersatzbank Platz nehmen durfte, lässt darauf schließen, dass sein Verhältnis zum Trainer oder seine sportliche Rolle im Team nicht mehr optimal war. Außerhalb der Kabine sorgte sein Erscheinen für entsprechendes Aufsehen unter den anwesenden Fans.

Als die Profis das Gebäude verließen, wurde schnell deutlich, dass der ehemalige Publikumsliebling immer noch eine enorme Anziehungskraft besitzt. Interessanterweise unterschrieb Ducksch in dieser kurzen Zeit mehr Autogramme als die aktuellen Stammspieler der Mannschaft. Inmitten dieses Trubels wurde er natürlich auch auf die brennendste Frage der Werder-Anhänger angesprochen: Gibt es eine Chance auf eine Rückkehr an die Weser? Die Antwort des Spielers war kurz und unmissverständlich: 'Nicht zu Werder.

' Damit beendete er die Spekulationen im Keim und stellte klar, dass ein Comeback beim SV Werder Bremen derzeit absolut kein Thema ist. Doch wenn nicht Bremen, dann wo? Die Gerüchteküche brodelt bereits, und ein Name sticht besonders hervor: Hertha BSC Berlin. Der ehemalige Nationalspieler, der in seiner Karriere zwei Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolvieren konnte, steht offenbar ganz oben auf der Einkaufsliste der Berliner Hauptstadt.

Hertha sucht verstärkt nach Erfahrung und Offensivpower, um die eigenen Ziele zu erreichen, und Ducksch würde mit seinem Profil perfekt in das Schema passen. Ein Wechsel in die deutsche Hauptstadt wäre für den Spieler eine neue Herausforderung und eine Chance, sich nach seinem englischen Abenteuer wieder in einer vertrauten Liga zu beweisen und an seine besten Zeiten anzuknüpfen.

Betrachtet man die Karriere von Marvin Ducksch, so wird deutlich, dass er immer ein Spieler war, der durch seine Leidenschaft und seine Effektivität bestach. Seine Zeit bei Werder Bremen war geprägt von einer engen Bindung zu den Fans, was man auch an diesem Mittwochmittag noch deutlich spüren konnte. Auch wenn die sportliche Zukunft ihn vermutlich weg von Bremen und hin zu einem anderen Bundesliga-Club führen wird, bleibt die gegenseitige Wertschätzung bestehen.

Der Besuch in der Kabine war somit weniger ein Signal für eine Rückkehr, sondern vielmehr ein Zeichen von Respekt und Dankbarkeit gegenüber einem Verein, der ihn über Jahre hinweg prägte. Die Fans werden ihn als einen der prägenden Stürmer der letzten Jahre in Erinnerung behalten, während Ducksch nun den Blick nach vorne richtet und seine nächste berufliche Station plant





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marvin Ducksch Werder Bremen Birmingham City Transfer Bundesliga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Überraschender Fund nach Vulkanausbruch: Methan wurde direkt wieder abgebautMethan ist als Treibhausgas potent, eine Reduzierung der Emissionen könnte gegen den Klimawandel helfen. Nun wurde entdeckt, dass Vulkane Methan abbauen können.

Read more »

Überraschender WM-Job für Christian Streich offiziell verkündetChristian Streich kehrt für die WM 2026 ins Rampenlicht zurück.

Read more »

Überraschender Quotenerfolg: Kleiner Sender One räumt mit ESC kräftig abDas ESC-Halbfinale hat One am Dienstagabend hohe Quoten beschert. Vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen lag der ARD-Sparten-Sender deutlich über dem Normalniveau.

Read more »

Überraschender Name im Poker um LewandowskiDer Vertrag von Robert Lewandowski beim FC Barcelona läuft zum Saisonende aus. Wohin es den Polen zieht, ist noch unklar. Nun bahnt sich eine überraschende Wechseloption an.

Read more »