Der Frankfurter besiegt den Rekordweltmeister um wenige Hundertstel.

Francesco Friedrich hat den Traumstart in den ersten Winter ohne Konkurrent Johannes Lochner verpasst und ist im Viererbob überraschend von Herausforderer Adam Ammour geschlagen worden.

Der 25 Jahre alte Frankfurter setzte sich in Altenberg mithilfe seines Bruders Issam als Anschieber dank eines starken zweiten Laufs mit einem hauchdünnen Vorsprung von acht Hundertsteln durch. Mit Maximilian Illmann als Drittem gab es im Erzgebirge zudem einen deutschen Dreifacherfolg. Einen Tag nach seinem Weltcupsieg im Zweierbob erlitt Rekordweltmeister Friedrich auf seiner Mission zurück auf den Bob-Thron damit einen unerwarteten Rückschlag. Ammour lag nach dem ersten Lauf noch auf Rang zwei.

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Dann zauberte er die beste Laufzeit in die anspruchsvolle Bahn im Erzgebirge und sorgte so für die erste große Überraschung der am Wochenende gestarteten Saison. Für Friedrich war es zudem ein erster Rückschlag für sein Vorhaben, die ambitionierten Anschieber und Rivalen Simon Wulff und Georg Fleischhauer gemeinsam im Team zu Erfolgen zu führen. Wulff, der in Friedrichs Zweierbob nach seiner 21-monatigen Dopingsperre am Samstag ein fulminantes Comeback feierte, hatte dort den Vorzug erhalten.