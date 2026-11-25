Bei „Bauer sucht Frau“ geht es um knisternde Romantik auf dem Land. Doch wo Herzen höherschlagen, lassen auch Wut und Enttäuschung nicht lange auf sich warten. So dramatisch geht es weiter.

Bei „Bauer sucht Frau“ geht es um knisternde Romantik auf dem Land. Doch wo Herzen höherschlagen, lassen auch Wut und Enttäuschung nicht lange auf sich warten.

So dramatisch geht es weiter.

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„Bauer sucht Frau“ ist zurück bei RTL und besonders eine Geschichte sorgt aktuell für Gesprächsstoff: Ein extrem unsicherer Landwirt soll zwischen zwei Hofdamen wählen – allerdings finden beide Frauen ihn toll. Als er letztlich seine Entscheidung trifft, kann er nicht ahnen, dass schon bald die Hölle über ihn hereinbricht! Landwirt Chris ist einer DER Favoriten der aktuellen Staffel, denn der Milchbauer besticht durch seine liebenswerte Unbeholfenheit.

Besonders im Umgang mit seinen Hofdamen Lea und Melissa fällt es ihm schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren. In der letzten Folge gab es sogar Ärger im Paradies, da sich Kandidatin Melissa allein gelassen fühlte! Da Konkurrentin Lea viel dominanter sei, hätte sie kaum die Chance gehabt, zu dem Bauern durchzudringen. Doch dieses Problem wurde rasch aus dem Weg geräumt, indem Chris zwei Dates veranstaltete, bei denen er jeweils eine Hofdame intensiver kennenlernte.

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Blöd nur: Beide Dates entpuppten sich als traumhaft schön, was die Entscheidungsfindung nur noch schwieriger macht. Trotzdem nimmt Chris seinen Mut zusammen und ruft die Frauen in den Gemeinschaftsraum, um seine Entscheidung zu verkünden. Kandidatin Melissa kann noch nicht abschätzen, wie gut ihre Chancen bei dem Bauern stehen. Ganz im Gegensatz zu KonkurrentinChris habe ihr sogar nach dem Date gesagt, dass sie aktuell vorne liege, weswegen sie völlig entspannt in das Gespräch gehe.

Was sie nicht ahnt: Gleich erlebt sie vor laufender Kamera ihr blaues Wunder! Gekränkte Hofdame entpuppt sich als schlechte Verliererin: Nach der Entscheidung geht sie sogar den Landwirt an! Chris setzt sich zu den Hofdamen und wirkt wie gewohnt total überfordert von der Situation. Zunächst betont er, dass beide Frauen besonders seien, doch dann schenkt er ihnen reinen Wein ein:Lea, du bist wunderbar, aber so ganz ist der Funke nicht übergesprungen.

“Als Lea das hört, bricht in ihr eine Welt zusammen. Wutentbrannt springt sie auf und eilt aus dem Zimmer. Draußen konfrontiert sie den Bauern damit, dass dieser angeblich mit ihrem Herz gespielt haben soll. Chris ist sichtlich überfordert, aber bleibt standhaft: „Du warst auch wirklich meine Favoritin, das stimmt.

Aber es hat gestern so zwischen mir und Melissa auch so gefunkt und dann ist mir das ein bisschen klar geworden, dass es bei uns nicht so funkt.

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“ Lea will diese Begründung nicht hören; stattdessen findet sie, dass der Landwirt es hätte besser wissen müssen:obwohl du wusstest, was ich für eine Vergangenheit hinter mir hatte und dass du dann so mit mir umgehst. “ Es wird deutlich, dass die Ex-Hofdame in der Vergangenheit bereits eine große Enttäuschung erlebt haben muss und diese Gefühle nun an Chris auslässt. Er entschuldigt sich für das Gefühlschaos, doch eine Versöhnung gibt es nicht.

Die gekränkte Frau verlässt umgehend den Hof, weil sie Chrisfindet. Immerhin: Konkurrentin Melissa kann ihr Glück allerdings kaum fassen und schließt den Landwirt in eine innige Umarmung.