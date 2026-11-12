Überschuldung in Deutschland: 7,36 Millionen Erwachsene betroffen

Der SchuldnerAtlas 2026 zeigt einen Anstieg der Überschuldung auf 7,36 Millionen Personen. Besonders Männer und die Generation 30-39 sind von der finanziellen Krise in Deutschland betroffen.

Die finanzielle Lage in Deutschland hat sich erheblich verschlechtert, wobei immer mehr Bürger mit leerem Konto und dennoch fälligen Rechnungen konfrontiert sind. Laut dem neu veröffentlichten SchuldnerAtlas Deutschland 2026 der Wirtschaftsauskunftei Creditreform sind aktuell 7,36 Millionen Erwachsene überschuldet. Dies entspricht einem Anteil von 10,58 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Die Situation beschreibt die bittere Realität für jeden zehnten Erwachsenen, der trotz leerem Girokonto Miete, Stromrechnungen und Kreditraten bezahlen muss.

Demografische Verteilung der Verschuldung

Männer sind deutlich häufiger von der Überschuldung betroffen als Frauen. Die Daten zeigen, dass 4,39 Millionen Männer von den finanziellen Miesen betroffen sind, was einer Steigerung von 180.000 Personen entspricht. Der Anteil der überschuldeten Männer liegt bei 12,89 Prozent. Im Vergleich dazu sind 2,97 Millionen Frauen betroffen, was einem Anstieg von 113.000 Personen und einer Quote von 8,37 Prozent entspricht. Fast 60 Prozent aller Überschuldeten in Deutschland sind Männer.

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Am härtesten trifft die Krise die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen. In dieser Kategorie sind 1,84 Millionen Menschen dauerhaft nicht mehr in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Dies entspricht einem Plus von 80.000 Personen und einer Quote von 17,04 Prozent. Bei Männern in dieser Altersspanne ist sogar fast jeder Fünfte betroffen, was einer Quote von 19,71 Prozent entspricht. Der Trend zu mehr Schulden betrifft auch die jüngere Generation, wobei 1,17 Millionen Unter-30-Jährige betroffen sind. Dies ist einem Wachstum von 64.000 bzw. 5,8 Prozent geschuldet.

Treibende Faktoren und Konsumverhalten

Die Studie der Wirtschaftsauskunftei Creditreform weist darauf hin, dass Ratenkäufe und das Modell "Buy now, pay later" (Kaufe jetzt, zahle später) den Einstieg in die Überschuldung begünstigen können. Dieser negative Trend reicht jedoch bis ins hohe Alter hinein. Unter den 60- bis 69-Jährigen sind 870.000 Personen betroffen, was einem Anstieg von 26.000 entspricht. Bei den Über-70-Jährigen liegt die Zahl der Betroffenen bei 530.000 Menschen, was einem Plus von 16.000 Personen gleicht.

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Bei rund 2,94 Millionen Menschen haben sich die Geldprobleme bereits verfestigt. Diese Personen weisen sogenannte "harte" Negativmerkmale auf, wie beispielsweise Einträge im Schuldnerverzeichnis oder Insolvenzerkmale. Das bedeutet, dass 40 Prozent aller Überschuldeten in Deutschland in einer besonders prekären finanziellen Lage verharren. Der Trend zu einer Verschärfung der Lage zeigt sich auch bei Mahn- und Inkassofällen, die um 10,1 Prozent auf 1,87 Millionen angestiegen sind.

Wirtschaftliche Indikatoren und regionale Unterschiede

Alarmierende Signale kommen auch von den Girokonten der Bürger. Im August standen 13,9 Prozent der Erwachsenen im Minus, was der Höchstwert seit fünf Jahren ist. Gleichzeitig wuchs der Bestand an Konsumentenkrediten auf rund 189 Milliarden Euro. Hohe Lebenshaltungs-, Energie- und Wohnkosten sowie steigende Arbeitslosigkeit setzen die Haushalte stark unter Druck. In allen 16 Bundesländern hat sich die Verschuldungsquote verschlechtert.

Die regionalen Unterschiede sind erheblich. Gelsenkirchen ist die Schulden-Hauptstadt Deutschlands, wobei dort mehr als jeder vierte Erwachsene überschuldet ist, was einer Quote von 25,43 Prozent entspricht. In Bremerhaven liegt der Wert bei 23,67 Prozent. Am wenigsten verschuldet sind die bayerischen Landkreise Eichstätt mit 4,75 Prozent und Erlangen-Höchstadt mit 4,99 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen die enorme regionale Disparität in der wirtschaftlichen Situation der Bürger.

Ausblick und Warnung von Experten

Für die Zukunft ist keine Verbesserung in Sicht. Patrik-Ludwig Hantzsch, der Forschungschef der Creditreform, warnt eindringlich vor einer weiteren Zunahme der Überschuldung. Er erklärte, dass die Zahl der überschuldeten Verbraucher aller Voraussicht nach weiter steigen wird. Diese Prognose basiert auf den anhaltenden wirtschaftlichen Belastungen und dem weiterhin hohen Niveau der Konsumkredite. Die Situation erfordert daher langfristige Strategien, um die finanzielle Stabilität der privaten Haushalte zu sichern und weiteren Existenziellen Nöten vorzubeugen.