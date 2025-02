Überschwemmungen in den USA fordern mindestens neun Todesopfer

Starkregen in den USA verursacht schwere Überschwemmungen, die in Kentucky mindestens acht Todesopfer gefordert haben. Tausende Häuser wurden zerstört, und zehntausende Menschen sind ohne Strom und Trinkwasser. President Trump erklärt den Notstand.

In den Vereinigten Staaten hat ein Starkregen katastrophale Überschwemmungen ausgelöst, die mindestens neun Todesopfer gefordert haben. Der US-Bundesstaat Kentucky wurde besonders schwer getroffen, wo nach Angaben des Gouverneurs Andy Beshear mindestens acht Menschen ums Leben gekommen sind, darunter ein siebenjähriges Kind. „Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen wird“, sagte Beshear.

Ein weiterer Todesfall wurde in Georgia gemeldet, wie die Zeitung „Atlanta Journal Constitution“ unter Berufung auf lokale Behörden berichtet.\In Kentucky wurden Tausende von Häusern von den Überschwemmungen zerstört, und zehntausende Haushalte sind ohne Strom und Trinkwasser. Die National Guard ist im Einsatz, um die Einsatzkräfte zu unterstützen und die Opfer zu retten. Präsident Donald Trump hat auf Antrag des Bundesstaates den Notstand ausgerufen. Die sintflutartigen Regenfälle, die am Samstag zusammen mit starken Sturmböen begannen, haben mehrere Bundesstaaten getroffen, darunter neben Kentucky auch Tennessee, Georgia, Arkansas, Virginia und West Virginia. In Tennessee brach ein Damm, was nach Angaben der Behörden zu potenziell lebensgefährlichen Situationen führen kann.





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Überschwemmungen Kentucky Todesopfer Notstand Regen Sturm USA

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Rohstoffboom in den USA: Trump pusht 'Made in USA': Rohstoffförderung könnte explodieren!Anzeige / WerbungKupferkrise voraus: Warum der Rohstoff bald extrem knapp wird Liebe Leserinnen, liebe Leser, Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) hat in Zusammenarbeit mit Exploration

Weiterlesen »

Überschwemmungen und Erdrutsche in Kalifornien: Nachbrände besonders gefährdetEhemalige Brandgebiete in Los Angeles sind durch Unwetter und Erdrutsche bedroht. Die Feuerwehr warnt vor Schlammlawinen und Evakuierungsanordnungen sind in einigen Vierteln in Kraft. Ein Feuerwehrfahrzeug wurde von einer Schlammlawine ins Meer gespült, der Fahrer konnte sich retten.

Weiterlesen »

Starkregen überflutet Elba, Feuerwehr rettet zahlreiche MenschenDie italienische Mittelmeerinsel Elba wurde von schweren Regenfällen heimgesucht, die zu Überschwemmungen führten. Die Feuerwehr musste mehrere Dutzend Menschen aus gefährdeten Autos und Gebäuden retten. Die Gemeinde Portoferraio war besonders betroffen, mit Wasser und Schlamm, der die Straßen überflutete. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, nicht mit dem Auto zu fahren und die Stadt zu meiden.

Weiterlesen »

Starkregen setzt Mittelmeerinsel unter WasserStarkregen überflutet die italienische Mittelmeerinsel Elba: Wasser und Schlamm schießen durch die Straßen. Die Einwohner werden aufgerufen, nicht ihre Au...

Weiterlesen »

Italien: Elba und Toskana von katastrophalen Überschwemmungen betroffenDie Insel Elba und die südliche Toskana in Italien wurden von schweren Überschwemmungen heimgesucht, die zu Evakuierungen und massiven Verkehrsbehinderungen führten. Die Hafenstadt Portoferraio auf Elba wurde besonders hart getroffen.

Weiterlesen »

Experten: Mehr Schutz vor Hochwasser und Starkregen nötigIn Bayern werden Hochwasser und Starkregen immer häufiger zu einem Problem. Experten fordern mehr Schutzmaßnahmen, darunter ein erweitertes Pegelnetzwerk, bessere Vorhersagen und längere Warnzeiten sowie mehr finanzielle Unterstützung für Gemeinden.

Weiterlesen »