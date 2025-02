Überschwemmungen und Erdrutsche in Kalifornien: Nachbrände besonders gefährdet

Ehemalige Brandgebiete in Los Angeles sind durch Unwetter und Erdrutsche bedroht. Die Feuerwehr warnt vor Schlammlawinen und Evakuierungsanordnungen sind in einigen Vierteln in Kraft. Ein Feuerwehrfahrzeug wurde von einer Schlammlawine ins Meer gespült, der Fahrer konnte sich retten.

In den ehemaligen Brandgebiete n in und um die US-Westküstenmetropole Los Angeles hat ein Unwetter für Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt. Wo noch vor wenigen Wochen verheerende Feuer wüteten, waren Straßen am Donnerstagabend teils unter zentimeterhohen Schlammschichten begraben. In Teilen von Los Angeles galten bis Freitagnachmittag Evakuierungsanordnungen, darunter auch im Viertel Pacific Palisades am Westrand von Los Angeles , das stark von den Flächenbränden betroffen war.

Die erst kürzlich abgebrannten Gebiete seien besonders anfällig für Schlammlawinen, warnte die Feuerwehr. Ein Feuerwehrfahrzeug im Küstenort Malibu westlich von Los Angeles wurde von einer Schlammlawine von der Straße gedrückt und ins Meer gespült. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise aus dem Auto retten und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben des US-Wetterdienstes ist das Unwetter inzwischen weitergezogen. Erdrutsche seien aber noch lange nach dem Ende des Regens möglich. \Die Brände, die in Los Angeles und Umgebung wüteten, haben offiziellen Schätzungen zufolge mehr als 16.200 Gebäude zerstört. Die Zahl der bestätigten Todesfälle liegt bei 29. Die ersten Brände waren am 7. Januar ausgebrochen. Die Feuerwehr war wochenlang im Großeinsatz, um die Feuer einzudämmen, die durch starke Winde immer wieder angefacht wurden





