Bis Ende 2026 müssen viele Vermieter ihre Heizkosten-Messgeräte umrüsten. Sonst drohen Mietern Kürzungsrechte von drei Prozent.

Fehlt die vorgeschriebene Fernablesung, dürfen Mieter ihren betroffenen Kostenanteil um drei Prozent kürzen. Zum Jahreswechsel wird das für weitere Gebäude relevant: Bis zum 31. Dezember 2026 müssen nicht fernablesbare Heizkostenverteiler, Wärme- und Warmwasserzähler grundsätzlich nachgerüstet oder ersetzt sein.

, einem Ratgeber, in dem er Schritt für Schritt erklärt, wie man eine Immobilien erfolgreich verkauft. Gerhardts ist Teil unseres ExpertennetzwerksWer bisher einmal jährlich jemanden zum Ablesen in die Wohnungen schickt, sollte deshalb jetzt den Messdienst anrufen. Eine funktionierende Verbrauchserfassung allein genügt bei den betroffenen Geräten künftig nicht mehr. Betroffen sind vor allem Mehrfamilienhäuser, in denen die Kosten einer zentralen Heizungs- oder Warmwasseranlage auf mehrere Nutzer verteilt werden.

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Auch bei Fernwärme kann die Pflicht greifen. Ein selbst genutztesmuss wegen dieser Frist nicht umgerüstet werden. Bei Häusern mit höchstens zwei Wohnungen, von denen eine der Vermieter selbst bewohnt, können abweichende Vereinbarungen gelten. Fernablesbar bedeutet: Die Verbrauchswerte lassen sich erfassen, ohne die einzelnen Wohnungen zu betreten.

Eine digitale Anzeige am Gerät ist dafür noch kein Beleg. Fragen Sie den Messdienst nach den tatsächlich eingebauten Modellen. Kaltwasserzähler fallen nicht unter diese Nachrüstpflicht. Bereits fernablesbare Geräte müssen wegen des Jahreswechsels nicht pauschal ersetzt werden.

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Für bestimmte zusätzliche technische Anforderungen gibt es bei älteren Funkgeräten eine gesonderte Übergangsfrist bis Ende 2031. Entscheidend ist daher eine Prüfung des vorhandenen Systems. Die Verordnung kennt Ausnahmen, wenn die Umrüstung wegen besonderer Umstände technisch unmöglich ist, einen unangemessenen Aufwand verursacht oder eine unbillige Härte bedeuten würde. Das muss im Einzelfall geprüft werden.

„Die Geräte funktionieren doch noch“ genügt dafür nicht. Das Kürzungsrecht bezieht sich auf den Anteil des Mieters an den betroffenen Heiz- und Warmwasserkosten. Es betrifft weder die gesamte Miete noch lediglich den Betrag, den der Mieter nachzahlen soll. Beträgt der betroffene Kostenanteil 3000 Euro und greift das Kürzungsrecht für diesen gesamten Betrag, sind das 90 Euro.

Die Kürzung ersetzt die Nachrüstung ohnehin nicht. Der Vermieter muss die vorgeschriebene Ausstattung trotzdem bereitstellen. Sobald fernablesbare Geräte installiert sind, müssen die Nutzer grundsätzlich monatlich Abrechnungs- oder Verbrauchsinformationen erhalten. Diese Pflicht besteht bereits heute.

Wer schon Funkgeräte hat, sollte also nicht erst den Jahreswechsel abwarten. Die Informationen müssen unter anderem den Verbrauch des letzten Monats in Kilowattstunden und die vorgeschriebenen Vergleiche enthalten. Vergleiche mit Vorperioden sind vorgeschrieben, soweit die Daten erhoben wurden, außerdem mit einem entsprechenden Durchschnittsnutzer. Fehlen die vorgeschriebenen Informationen oder sind sie unvollständig, sieht die Heizkostenverordnung ebenfalls ein Kürzungsrecht von drei Prozent vor.

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Lassen Sie sich vom Messdienst konkret bestätigen, wer die Informationen erstellt und wie der Mieter sie erhält. Ein Auftrag zum Geräteaustausch sagt darüber noch nichts aus. Die Jahresabrechnung ersetzt die monatliche Information nicht. In einer Wohnungseigentümergemeinschaft läuft die Umrüstung regelmäßig über die Gemeinschaft und die Verwaltung.

Grundsätzlich braucht es dafür einen Beschluss. Fragen Sie schriftlich nach, welche Geräte vorhanden sind, ob der Auftrag vergeben wurde und wann die Arbeiten abgeschlossen sein sollen. Eine Bestellung genügt nicht zur Fristwahrung. Die betroffene Ausstattung muss bis Ende 2026 die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

Lassen Sie sich einen Ausführungstermin bestätigen. Gegenüber Ihrem Mieter bleiben Sie als Vermieter der Ansprechpartner. Kürzt er seine Abrechnung berechtigt, dürfen Sie den Betrag nicht einfach von Ihrer Zahlung an die Gemeinschaft abziehen. Das gesetzliche Kürzungsrecht gilt im Verhältnis des einzelnen Eigentümers zur Gemeinschaft gerade nicht.

Bei einer Eigentumswohnung gehört der Beschlussstand dazu. Auf die nächste Heizkostenabrechnung zu warten, wäre der falsche Zeitpunkt. Sie wollen FOCUS online als bevorzugte Quelle bei Google hinterlegen? Voraussetzung für diese Einstellung ist ein Google-Konto. Die Einstellung selbst benötigt nur wenige Klicks. Sonntag, 22.11.2026 | 19:17