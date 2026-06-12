Übertragungskonzept für die WM 2026: ARD, ZDF und MagentaTV

Die Übertragungsrechte für die WM 2026 in Nordamerika sind vergeben. ARD und ZDF übertragen im Free-TV, MagentaTV zeigt alle Spiele. Kommentatoren und Experten stehen teilweise fest.

Die ARD und das ZDF werden im Free-TV dabei sein und einen Großteil der Partien übertragen, während die kostenpflichtige Plattform MagentaTV alle Spiele zeigt. Wolff-Christoph Fuß wird bei MagentaTV die Deutschland -Spiele kommentieren.

Bei der ARD werden Almuth Schult und Thomas Hitzelsperger als Co-Kommentatoren eingesetzt, wobei der genaue Umfang noch unklar ist. Das ZDF hingegen verzichtet auf eine klassische Co-Moderation und lässt Experten vor und nach dem Spiel sowie in der Pause zu Wort kommen. Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Die participating Stadien sind festgelegt und wurden von ran vorgestellt.

Die Übertragungsrechte und die Besetzung der Kommentatorenteams sind somit größtenteils geklärt, wobei die Details für die ARD noch nicht vollständig feststehen. Die WM 2026 wird also im deutschen Fernsehen sowohl im Free-TV als auch über Pay-TV zu verfolgen sein, mit verschiedenen Konzepten für Experten und Kommentatoren. Die genauen Anstoßzeiten und Gegner der deutschen Mannschaft wurden ebenfalls bereits bestimmt, sodass Fans ihre TV-Planung vornehmen können





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