Mit Siegen in allen SX2-Sonntagsrennen sicherte sich Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen den Prinzentitel beim Supercross Paris vor Cole Thompson und Jules Pietre (beide Yamaha).

Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen.

Nach einem etwas durchwachsenen Auftakt ins Wochenende konnte der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen am Sonntag zeigen, dass er extrem schnell lernt und bereits ein ausgezeichneter Supercross-Fahrer ist. Zur Erinnerung: Am Samstag war Sacha im Training abgeflogen und beendete den Tag auf Platz 4. Für die Sonntagsrennen wurden die Whoops zwar etwas entschärft, doch das war nicht der einzige Grund für Coenens Erfolg. Er startete gut, beging kaum Fehler und blieb bis zum Ende konzentriert und schnell.

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Außerdem gewann er die Superpole. Sacha Coenen gewann den ersten Lauf am Sonntag mit einem Start-Ziel-Sieg vor Izaih Clark und Samstags-Sieger Jesson Turner . Sacha Coenen konnte im zweiten Rennen erneut überzeugen und gewann das Renne mit einem Vorsprung von 5,4 Sekunden vor dem Franzosen Jules Pietre und Jesson Turner. Mit seinem Sieg im SX2-Main-Event sicherte sich Sacha Coenen die Gesamtwertung und holte sich damit den Titel 'Prinz von Paris'.

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Cole Thompson hatte auf Platz 2 einen Rückstand von 2,9 Sekunden, Henry Miller wurde mit 4,6 Sekunden Rückstand Dritter. Mit seinem Sieg empfahl sich Sacha Coenen für die im Januar beginnenden US Supercross-Meisterschaften. Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen.

Jesson Turner , Yamaha, 36 Punkte Michael Hicks , Stark Future, 55 Punkte Saad Soulimani , TM, 94 Punkte Maho Simo , Kawasaki, 108 Punkte Clément Briatte , KTM, 126 Punkte Izaih Clark , Honda, 37 Punkte Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-PostfachDie aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.