Ubisoft kündigt weitere Entlassungen und Schließung zweier Studios an

Im Rahmen eines Umstrukturierungsplans schließt Ubisoft seine Studios in Winnipeg und Belgrad und fokussiert das Barcelona-Studio auf Rainbow Six. Hunderte Mitarbeiter sind betroffen.

Ubisoft steht erneut vor einer großen Umstrukturierung . Wie aus einem Bericht von Game Developer hervorgeht, plant der französische Spielepublisher eine weitere Entlassungswelle, die auch die vollständige Schließung zweier globaler Studios umfasst.

Das Studio in Winnipeg mit rund 100 Mitarbeitenden soll geschlossen werden. Dieses war für die Entwicklung von Technologien für die Engines Anvil und Snowdrop zuständig, die in vielen Ubisoft-Titeln zum Einsatz kommen. Ebenfalls betroffen ist das Studio in Belgrad, das an Spielen wie The Crew 2, Tom Clancy's Rainbow Six, Riders Republic und Skull & Bones mitgearbeitet hat. Die Schließungen sind Teil eines umfassenden Sparprogramms, mit dem Ubisoft wieder in die Gewinnzone zurückkehren möchte.

Zusätzlich zu den Schließungen wird das Studio Ubisoft Barcelona umgewandelt. Künftig soll es sich ausschließlich auf die erfolgreichen Rainbow Six-Projekte konzentrieren. Bisher war Barcelona auch an anderen Titeln beteiligt. Diese Fokussierung soll die Effizienz steigern und die Entwicklungskosten senken.

Ubisoft kämpft seit Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten, die durch mehrere Flops und verschobene Veröffentlichungen verschärft wurden. Bereits Anfang 2024 hatte das Unternehmen hunderte Stellen gestrichen. Die aktuellen Maßnahmen zeigen, dass der Druck auf den Publisher weiterhin hoch ist. Die Umstrukturierung betrifft nicht nur die Genannten, sondern auch andere Teams.

Ubisoft will sich auf seine Kernmarken wie Assassin's Creed und Rainbow Six konzentrieren und gleichzeitig in neue Technologien investieren. Allerdings bleibt die Unsicherheit für die Belegschaft groß. Die Gewerkschaften kritisieren die Pläne scharf. Branchenexperten sehen darin einen notwendigen Schritt, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Ob die Maßnahmen ausreichen, wird sich zeigen. Fest steht: Für die betroffenen Mitarbeiter in Winnipeg, Belgrad und Barcelona beginnt eine schwierige Zeit der Neuorientierung. Ubisoft hat angekündigt, die Entlassenen nach Möglichkeit in anderen Studios unterzubringen, doch konkrete Zusagen gibt es nicht





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