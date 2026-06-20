Bei einem Flugzeugabsturz in La Baule, Frankreich, kam Claude Guillemot, Mitgründer des Spieleherstellers Ubisoft, ums Leben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

Bei einem Flugzeugabsturz in Frankreich ist der Mitgründer des Spieleherstellers Ubisoft , Claude Guillemot , ums Leben gekommen. Der 69-Jährige war nach Angaben der Staatsanwaltschaft Eigentümer des abgestürzten Propellerflugzeugs.

Das Unglück ereignete sich am Freitagabend bei der Landung auf dem Flugplatz von La Baule in der westfranzösischen Region Pays de la Loire. Die Maschine stürzte auf einem Feld ab. Neben Guillemont kam auch der Pilot ums Leben. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung aufgenommen.

Zunächst war unklar, ob Guillemont als Passagier oder selbst am Steuer saß. Das Unternehmen Ubisoft, das für Spiele wie Assassin's Creed bekannt ist, bestätigte den Tod des familieneigenen Mitgründers mit großer Trauer. Claude Guillemont hatte Ubisoft 1986 zusammen mit seinen vier Brüdern gegründet. Ursprünglich vertrieb das Unternehmen Computerspiele, bevor es sich zu einem der weltweit größten Spieleentwickler und Publisher entwickelte.

Guillemont war zuletzt Chef der Guillemont Corporation, die unter anderem Zubehör für Computerspiele vertreibt. Die genauen Umstände und Ursachen des Absturzes sind noch nicht geklärt. Die Behörden gehen jedoch davon aus, dass es im Landeanflug zu dem Unglück kam. Die beigeordnete Ministerin für künstliche Intelligenz und Digitalisierung in der französischen Regierung, Marina Ferrari, äußerte sich betroffen über den Tod des Unternehmers.

Sie betonte, Guillemont habe maßgeblich zum Erfolg der französischen Videospielindustrie beigetragen. Ubisoft unterhält neben dem Hauptsitz in Frankreich auch mehrere Entwicklungsstudios in Deutschland, unter anderem in Mainz und柏林. Der Tod des Mitgründers trifft ein Unternehmen, das sich in den letzten Jahren mit populären Spielereihen wie Assassin's Creed, Far Cry und Watch Dogs etabliert hat. Auch in der deutschen Gaming-Community wurde die Nachricht mit Bestürzung aufgenommen.

Der Absturz von La Baule reiht sich ein in eine Serie von Vorfällen mit kleinen Propellerflugzeugen in Europa, die Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Wartung und des Flugbetriebs von Privatflugzeugen aufkommen ließen. Experten fordern seit längerem eine Verschärfung der Kontrollen für ältere Maschinen. Der genaue Hergang des Unglücks bleibt Gegenstand der polizeilichen und luftfahrtbehördlichen Untersuchungen. Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall und Rauch, als die Maschine auf dem Acker nahe dem Flugplatz aufschlug.

Die Flugbahn des zweimotorigen Flugzeugs sei ungewöhnlich niedrig gewesen, hieß es. Die Identifizierung der Opfer wurde durch DNA-Tests gesichert. Die Familie Guillemont ist in der französischen Wirtschaftswelt tief verwurzelt. Die fünf Brüder starteten mit einem Vertrieb von Spielen für Heimcomputer in den 1980er-Jahren.

Heute beschäftigt Ubisoft weltweit mehrere Tausend Mitarbeiter. Claude Guillemont hinterlässt seine Frau und drei Kinder. Sein Tod wird als großer Verlust für die Branche gewertet, da er als visionärer Unternehmer und Förderer von Technologien wie künstlicher Intelligenz in Spielen galt. Er war bekannt für seine Leidenschaft für Innovation und seine Förderung junger Talente.

Die Trauerfeier soll in Rennes stattfinden, der Stadt, in der er zuletzt lebte. Das Unternehmen kündigte an, eine Gedenkstätte für den Mitgründer einzurichten. Ubisoft-Aktien reagierten nach Bekanntwerden der Nachricht mit leichten Kursverlusten an der Börse. Analysten sehen jedoch langfristig keine Gefahr für die Stabilität des Konzerns.

Der Absturz zeigt erneut die Verwundbarkeit von Führungspersönlichkeiten in internationalen Konzernen. Die Gaming-Industrie trauert um einen ihrer Pioniere. In den sozialen Medien gab es zahlreiche Beileidsbekundungen von Spielern und Entwicklern. Ubisoft hat in der Vergangenheit mehrfach mit Skandalen zu kämpfen gehabt, zuletzt mit Vorwürfen von Missständen am Arbeitsplatz.

Der Tod von Claude Guillemont lenkt die Aufmerksamkeit nun wieder auf das Unternehmen und seine Geschichte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte Guillemont als 'großen Unternehmer, der die französische Technologiebranche geprägt hat'. Die Regierung plant, das Andenken an Guillemont mit einer staatlichen Auszeichnung zu ehren. Die Untersuchungen zum Absturz dauern an.

Die Luftfahrtbehörde DGAC hat eine erste Stellungnahme abgegeben, wonach technische Probleme nicht ausgeschlossen werden können. Der Flugplatz La Baule ist ein beliebter Spot für Privatflieger und Segelflieger an der Atlantikküste. Das Wetter zum Zeitpunkt des Absturzes war klar und windig, was die Flugbedingungen durchaus anspruchsvoll machte. 消





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