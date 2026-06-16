uBlock Origin: Die Zukunft des beliebten Werbeblockers in Chrome ist gefährdet

Der beliebte Werbeblocker uBlock Origin steht vor dem Ende in Chrome. Die Umstellung von Manifest V2 auf Manifest V3 führt zu eingeschränkten Funktionen. Nutzer müssen auf andere Browser ausweichen, um die volle Funktionalität zu behalten.

Für viele Chrome -Nutzer gehörte uBlock Origin über Jahre zur Standardausstattung. Der Werbeblocker filterte Werbung und andere unerwünschte Inhalte zuverlässig aus dem Browser. Doch damit könnte bald Schluss sein.

Google baut die technische Grundlage von Chrome weiter um und nimmt dem beliebten Add-on damit schrittweise die Basis für den Betrieb. Für Nutzer bedeutet das: Die klassische Version von uBlock Origin steht vor dem Ende. Auslöser ist die Umstellung von Manifest V2 auf Manifest V3. Dabei handelt es sich um die Plattformen, auf denen Browser-Erweiterungen entwickelt werden.

Mit der neuen Version ersetztdie bisher genutzte webRequest-Schnittstelle durch die deutlich stärker eingeschränkte declarativeNetRequest-API. Dadurch verlieren verschiedene Erweiterungen wichtige Funktionen. Auch uBlock Origin ist betroffen. Die Möglichkeiten, unerwünschte Inhalte herauszufiltern, werden durch die Änderungen deutlich eingeschränkt.

Die Unterstützung für die bisherige Technik verschwindet ab Chromium-Version 150 nach und nach. Damit verlieren auch bekannte Umgehungsmöglichkeiten ihre Wirkung. Dazu zählen Eingriffe per Gruppenrichtlinie oder Registry, mit denen Nutzer die Abschaltung von Manifest V2 bislang hinauszögern konnten. Die Erweiterung erfüllt die neuen Vorgaben, bietet jedoch deutlich weniger Funktionen als die klassische Variante.

Wer den bisherigen Leistungsumfang behalten möchte, muss auf andere Browser ausweichen. Mozilla Firefox unterstützt Manifest V2 weiterhin parallel zu Manifest V3. Auch beim Browser Brave lässt sich die klassische Version von uBlock Origin weiterhin verwenden. Für Nutzer, die an die vertraute Funktion gewöhnt sind, könnte dies zu einer Umstellung beitragen.

Wer sich auf die neue Version von uBlock Origin einlassen möchte, sollte sich vorher über die verbleibenden Funktionen informieren. Die Änderungen sind für den Betrieb von Chrome unabdingbar. Google gibt der Umstellung Priorität, um die Sicherheit und Stabilität des Browsers zu gewährleisten. Der Wechsel auf Manifest V3 wird langfristig zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Chrome führen.

Die neue Version der Erweiterung bietet jedoch nur eine eingeschränkte Funktionalität. Nutzer, die auf die volle Funktionalität der klassischen Version angewiesen sind, sollten sich auf andere Browser verlassen





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