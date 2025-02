UBS Behält Einstufung für Mercedes-Benz bei, rechnet mit Gewinnrückgang

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf 'Neutral' beibehalten und ein Kursziel von 55 Euro festgelegt. Analyst Patrick Hummel geht davon aus, dass die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) im Pkw-Geschäft in den Jahren 2025 und 2026 bei sechs bis acht Prozent liegen wird. Allgegenwärtig ist ein deutlicher Rückgang des freien Barmittelflusses im Vergleich zu 2024. Der Kapitalmarkttag der Stuttgarter wurde als Anlass für die Veröffentlichung dieser Analyse genutzt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf 'Neutral' mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Patrick Hummel rechnet in den Jahren 2025 und 2026 mit einer operativen Gewinnmarge (Ebit-Marge) im Pkw-Geschäft von jeweils sechs bis acht Prozent und einem in diesem Jahr deutlichen Rückgang des freien Barmittelflusses im Vergleich zu 2024. Dies schrieb er am Freitag anlässlich des anstehenden Kapitalmarkttages der Stuttgarter.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse Um 17:29 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 61,42 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 10,45 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.126.277 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 14,2 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.netVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2025 / 15:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2025 / 15:11 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html





FinanzenNet / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

MERCEDES-BENZ UBS ANALYSE INVESTITIONSRAT AUTOINDUSTRIE KAPITALMARKTTAG

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Geschichte von Daimler-Benz: Von der Gründung bis zur Mercedes-Benz GroupDer Text beschreibt die Entwicklung des Automobilherstellers Daimler-Benz von den Anfängen im späten 19. Jahrhundert bis zur heutigen Mercedes-Benz Group. Der Fokus liegt auf den wichtigsten Meilensteinen wie der Fusion mit Benz & Cie., den Erfolgen im Wirtschaftswunder, der Expansion in den 1980er Jahren und der Fusion mit Chrysler. Auch die Herausforderungen durch die Ölpreisexplosion 1973 und die Finanzkrise 2008 werden beleuchtet.

Weiterlesen »

UBS Behält Einstufung für Siemens Healthineers beiDie Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf 'Neutral' mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Diagnostikmarkt in China sei derzeit im weltweiten Vergleich von besonders zerrissen, schrieb Analyst Kavya Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für ausländische Akteure glaubt er an eine negative Entwicklung, was auf dem Weg einer Neuausrichtung für die Diagnostik-Sparte von Siemens Healthineers besonders kontraproduktiv sei.

Weiterlesen »

UBS behält für Kering die Einstufung 'Neutral' beiDie Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering auf 'Neutral' belassen. Analystin Zuzanna Pusz sieht eine realitätsnähere Stimmung für den Luxussektor, allerdings überwiege noch immer ein vorsichtiger Optimismus. Anleger argumentieren momentan, dass nicht alle Anbieter von sich verbessernden Trends profitierten. Bei Kering verzögere sich die Erholung der Marke Gucci nach dem Weggang des Chefdesigners Sabato de Sarno.

Weiterlesen »

RWE-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AGHier sind die Resultate der genauen Betrachtung des RWE-Papiers durch UBS AG-Analyst Wanda Serwinowska.

Weiterlesen »

UBS-Aktie stark: CS-Altlast kostet UBS wohl Hunderte Millionen US-DollarDie UBS dürfte sich laut einem Medienbericht in Kürze mit dem US-Justizministerium (DoJ) auf eine hohe Zahlung einigen.

Weiterlesen »

UBS-Aktie verliert dennoch: UBS überrascht mit Milliardengewinn - Aktionäre kassieren kräftig abDie Schweizer Großbank UBS hat Ende 2024 mehr verdient als vor einem Jahr.

Weiterlesen »