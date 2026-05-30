UBS Global Family Office Report 2026: Superreiche planen Änderungen an ihrer Vermögensaufteilung

Der Bericht der UBS Global Family Office zeigt, dass 60 Prozent der befragten Family Offices in den kommenden zwölf Monaten Änderungen an ihrer strategischen Vermögensaufteilung planen.

Der Bericht der UBS Global Family Office zeigt, dass 60 Prozent der befragten Family Offices in den kommenden zwölf Monaten Änderungen an ihrer strategischen Vermögensaufteilung planen.

Dies ist der höchste Wert, den UBS in dieser Erhebung bislang gemessen hat. Die Superreichen verwalten große Privatvermögen oft mit langem Anlagehorizont und ihre Entscheidungen zeigen früh, welche Risiken professionelle Investoren ernster nehmen und welche Themen sie trotz Unsicherheit weiter für tragfähig halten.

Große Konflikte, Schuldenkrisen und Rezessionssorgen treiben die Superreichen stärker um als klassische Marktrisiken. 65 Prozent erwarten, dass das Vertrauen in den Reservewährungsstatus des US-Dollar sinkt; Euro und Schweizer Franken gewinnen als Alternativen an Bedeutung. 65 Prozent sind bereits in KI investiert - etwa in Rechenzentren, Software, Halbleiter, Infrastruktur oder KI-Anwendungen im Gesundheitswesen. Nur 35 Prozent haben einen klaren Nachfolgeplan für das Family Office, nur 27 Prozent bereiten die nächste Generation strukturiert auf künftige Rollen vor.

Die Botschaft des aktuellen Reports ist eindeutig: Die Superreichen ziehen sich nicht panisch aus den Märkten zurück. Sie bauen ihre Portfolios schrittweise robuster. Mehr Währungsstreuung, mehr regionale Diversifikation, mehr Infrastruktur - und weiter viel Kapital für künstliche Intelligenz





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