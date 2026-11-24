Trotz eines周报-Rückgangs von neun Prozent sehen große Banken Gold bei 4.600 bis 5.600 Dollar Ende 2027, gestützt durch Zentralbankkäufe und Inflationsschutz-Nachfrage.

Der Gold markt hat eine außergewöhnlich turbulente Woche hinter sich. Das Edelmetall verlor rund neun Prozent und verzeichnete damit den stärksten Wochenrückgang seit März. Unterdessen haben UBS, Gold man Sachs und Société Générale aktuelle Einschätzungen veröffentlicht.

UBS rechnet in ihrem am 18. November veröffentlichten Jahresausblick mit einem Goldpreis von 4.600 Dollar Mitte 2027 und 5.000 Dollar Ende 2027. Als Argument führt UBS unter anderem die Nachfrage nach einer Absicherung gegen Währungsentwertung an. Die Prognose beschreibt eine mittelfristige Erholung und stellt keine Aussage darüber dar, dass der jüngste Kursrückgang bereits abgeschlossen ist.

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Goldman Sachs erwartet laut einer Analystennotiz vom 17. November 4.650 Dollar Ende 2027 und 5.600 Dollar Ende 2028 . Als wichtige Stütze unterstellt die Bank für 2026 bis 2028 durchschnittliche Zentralbankkäufe von 60 Tonnen monatlich. Kurzfristig könnten weitere Zinserhöhungen private Anleger abschrecken.

Die spätere Rückkehr auf ein neues Rekordniveau setzt im Basisszenario Zinssenkungen und eine Erholung der Nachfrage westlicher ETF-Investoren voraus. Die zeitliche Abfolge ist damit entscheidend: Zunächst sollen Notenbankkäufe stützen, später wieder stärker private Kapitalzuflüsse. Ausführlicher fällt die Positionierung der Société Générale aus. Ihr am 20.

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November aktualisierter Multi-Asset-Ausblick erwartet für 2027 einen durchschnittlichen Goldpreis von 4.625 Dollar, im vierten Quartal sollen sogar 5.000 Dollar erreicht werden. Die Bank setzt auf eine nachlassende Dollarstärke und einen Höhepunkt der US-Renditen Anfang 2027. Käufe von Zentralbanken und Anlegern sollen ebenfalls unterstützen. Im strategischen Musterportfolio bleibt die Goldquote bei zehn Prozent.

Die kombinierte Gewichtung von Gold und sonstigen Rohstoffen sinkt dagegen von 20 auf 15 Prozent. Zurückgenommen wird somit das übrige Rohstoffengagement, insbesondere Energie. Die Staatsanleihenquote steigt hingegen auf 25 Prozent. Bemerkenswert ist die abweichende Einschätzung der quantitativen Q-MAP-Modelle.

In den defensiven und ausgewogenen Varianten beträgt die Goldquote nun null Prozent, im dynamischen Portfolio weiterhin fünf Prozent. Diese Modelle berücksichtigen erwartete Renditen, Schwankungen und Zusammenhänge zwischen den Anlageklassen. Die strategische Goldposition und die modellbasierten Gewichtungen verfolgen daher unterschiedliche Ansätze. Für Privatanleger bedeutet diese Unterscheidung: Eine positive Preisprognose führt nicht automatisch zu derselben Goldquote in jedem Portfolio.

Eine Gewichtung beschreibt stets auch, wie eine Anlage mit den übrigen Positionen zusammenspielt. Die genannten Quoten sind deshalb Bestandteile konkreter Musterportfolios und keine einheitliche Vorgabe für sämtliche Anleger. Zu den vorgestellten Strategien für 2027 gehört außerdem Gold long, Öl short. Steigende Ölpreise und eine erneute Eskalation könnten Stagflationsrisiken erhöhen und die Rolle von Gold als sicherer Hafen infrage stellen.

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Die Kombination setzt auf eine bessere Entwicklung von Gold gegenüber Öl. Eine Longposition gewinnt grundsätzlich bei steigenden Goldpreisen, eine Shortposition bei fallenden Ölpreisen. Das Ergebnis hängt jedoch von der Größe beider Positionen und ihrer konkreten Umsetzung ab. Steigen beide Rohstoffe, kann ein Gewinn auf der Goldseite durch Verluste beim Ölgeschäft aufgezehrt werden.

Auch Finanzierungskosten und die Laufzeiten eingesetzter Instrumente beeinflussen das Resultat. Die Strategie ist daher gesondert von einer einfachen Goldbeimischung zu betrachten. Gold verlor zuletzt rund neun Prozent. UBS, Goldman Sachs und Société Générale erwarten mittelfristig wieder deutlich höhere Preise: 4.600 bis 5.600 Dollar bis 2027/2028.

Das hängt vom Portfolio ab. Société Générale empfiehlt 10 Prozent, die Q-MAP-Modelle 0 bis 5 Prozent. Eine hohe Preisprognose heißt nicht automatisch eine hohe Gewichtung. Whisky ist mehr als Genuss – er ist eine eigenständige Anlageklasse.

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