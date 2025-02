UBS hebt Kursziel für Vonovia an

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für den Immobilienkonzern Vonovia von 37,20 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf 'Buy' belassen. Analyst Charles Boissier sieht zwar Risiken durch neue Regulierungen der deutschen Immobilienbranche nach der Bundestagswahl, diese seien aber als geringer einzustufen als bei der letzten Bundestagswahl. Die Verbesserung des Bonitätsratings und die verbesserte Kapitalausstattung begründen das höhere Kursziel.

Das höhere Vonovia-Kursziel begründete der Experte mit besseren Bonitätsnoten und einer voraussichtlich verbesserten Kapitalausstattung.





