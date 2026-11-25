Geopolitische Risiken, die Nachfrage der Notenbanken und die weitere Entwicklung der US-Geldpolitik stehen im Fokus. Wie viel Aufwärtspotenzial steckt nach der jüngsten Korrektur noch im Goldpreis? Und was könnte die nächste große Rally auslösen?

Bei Rohstoffen bleibt UBS konstruktiv. Für Gold prognostiziert die Bank einen Anstieg auf 4.600 USD je Feinunze bis Juni 2027. Unterstützend wirken nach ihrer Einschätzung die Nachfrage der Zentralbanken, hohe Staatsschulden, geopolitische Unsicherheit und perspektivisch nachlassende Realzinsen.

Kurzfristig hält UBS Kurse unter 4.000 USD für möglich und betrachtet solche Rücksetzer als Gelegenheit zum Aufbau langfristiger Positionen. Silber soll bis Ende 2027 auf 65 USD steigen. Bei Industriemetallen bevorzugt UBS ausdrücklich Kupfer. Der Ausbau von Stromnetzen, Rechenzentren und Elektrifizierung soll die Nachfrage erhöhen, während neue Minen lange Entwicklungszeiten benötigen und die Erzgehalte bestehender Lagerstätten teilweise sinken.

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Das Kupferpreisziel für Ende 2027 liegt bei 15.500 USD je Tonne. Für Brent-Rohöl erwartet die Bank dagegen einen Rückgang auf 80 USD je Barrel. Bei den Baader Trading Charity Weeks vom 14.11. –11.12.2026 spendet die Baader Bank 15 Cent je qualifiziertem Trade ab EUR 500 an BILD hilft e.

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Die Bevölkerung wird von 2 Seiten in die Zange genommen. Die Kausalitätskette sieht so aus. Trump, Irankrieg, Diesel-, Benzinpreis und Ölderivat-Preise steigen, Inflation springt an und die US-Notenbank muss restriktiv geldpolitisch agierend, reingrätschen .... Gold, Silber, Platin und Palladium im Fokus: Harald Weygand prüft die Charts, Nikolaus Barth stellt mögliche Anlagelösungen vor. Erfahre mehr im kostenlosen Webinar am 1. Dezember um 18 Uhr.