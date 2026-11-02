UBS prognostiziert Silberpreis bei 80 Dollar: Chancen für Bergbauaktien

UBS rechnet bis September 2027 mit einem Silberpreis von 80 Dollar. Angebotsknappheit und starke Nachfrage treiben den Markt. Unternehmen wie Endeavour Silver und Vizsla Silver profitieren.

Die Schweizer Großbank UBS bleibt in ihrer aktuellen Marktanalyse zum Edelmetall Silber überaus zuversichtlich. Das Chief Investment Office der Bank erwartet, dass der Preis für Silber bis Dezember 2026 auf siebzig US-Dollar pro Unze steigen wird. Bis zur Mitte des Jahres 2027 prognostiziert die UBS bereits fünfund siebzig US-Dollar. Als langfristiges Ziel wurde ein Wert von achtzig US-Dollar bis September 2027 definiert. Dies entspricht einem Potenzial von mehr als sechzig Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

Langfristige Preiserwartungen der UBS

Trotz dieser positiven langfristigen Prognose warnt das Institut vor kurzfristigem Verkaufsdruck auf dem Markt. Dieser Vorsichtsmaßnahme wird durch die jüngsten Kursbewegungen des Silbers gerecht. Die fundamentale Zuversicht der Bank stützt sich primär auf die strukturelle Situation der Angebotsseite. Das Silver Institute hat für das Jahr 2026 ein signifikantes Marktdefizit von sechszehn Komma drei Millionen Unzen vorhergesagt. Dieses Defizit entsteht, obwohl die Nachfrage aus der Photovoltaik-Branche abgeschwächt ist.

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Hersteller von Solarmodulen reduzieren ihren Silberverbrauch zunehmend, indem sie Materialien ersetzen oder einsparen. Gleichzeitig soll die weltweite Minenproduktion im kommenden Jahr nahezu stagnieren. Dadurch entsteht ein Engpass, den andere Sektoren nicht vollständig ausgleichen können. UBS verweist darauf, dass die Nachfrage aus Rechenzentren, KI-Hardware, Stromnetzen und der Fahrzeugelektronik stark zunimmt. Diese neuen Abnehmer gleichen den Rückgang im Solarbereich nur teilweise aus.

Angebotsschwäche treibt Marktdynamik

Ein entscheidender Faktor für die Preisentwicklung ist die Förderweise der meisten Silberminen. Der Großteil des Silbers wird als Nebenprodukt anderer Metalle gewonnen. Das bedeutet, dass das Angebot nur begrenzt auf steigende Preise reagieren kann. Wenn die Nachfrage nach primären Metallen wie Kupfer oder Zink schwankt, ändert sich das Silberangebot entsprechend, unabhängig vom Silberkurs selbst.

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Diese Marktineffizienz rückt Unternehmen in den Fokus, die neues Silberangebot auf den Markt bringen können. Investoren achten daher verstärkt auf Förderunternehmen mit aktiven Projekten oder solchen, die ihre Produktion ausbauen. In diesem Kontext stehen die Aktien der Endeavour Silver Corp. und der Vizsla Silver Corp. im Zentrum des Interesses. Beide Unternehmen agieren in den wichtigsten Silberregionen der Welt und haben unterschiedliche Entwicklungsstadien erreicht.

Endeavour Silver steigert Produktion signifikant

Endeavour Silver ist in Mexiko und Peru mit mehreren Minen aktiv. Diese Länder gehören zu den größten Silberförderstaaten weltweit. Mexiko förderte im Jahr 2025 rund einhundertzweiundsiebzig Komma neun Millionen Unzen Silber. Peru folgte mit einem Fördervolumen von dreißig Komma sechs Millionen Unzen. Im dritten Quartal 2026 produzierte Endeavour Silver zweieinhalb Millionen Unzen Silber. Zudem wurden zehntausendunzweihundert sechs Unzen Gold sowie Metalle wie Blei, Zink und Kupfer gewonnen.

Insgesamt entsprach die Fördermenge etwa dreieinhalb Millionen Unzen Silberäquivalent. Die reine Silberproduktion lag damit neunzehn Prozent über dem Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg die Menge um dreiunddreißig Prozent auf fast sechs Millionen Unzen. Dieses Wachstum resultiert aus der Produktion der Minen Terroera und Kolpa. Die im Januar 2026 verkaufte Mine Bolanios trägt nicht mehr zur Gesamtmenge bei.

Die operative Leistung wurde im letzten Quartal jedoch durch einige Störfälle beeinträchtigt. Eine Blockade legte die Mine Terroera vom zwölften bis zum vierundzwanzigsten August still. In der Mine Guanacevi trat ein Schaden an der Kugelmühle auf, der ab dem einundzwanzigsten September zu Problemen führte. Diese Ereignisse verzögerten die volle Auslastung, zeigten aber auch die Robustheit der Korrekturmaßnahmen.

Panuco-Projekt von Vizsla Silver in der Planungsphase

Am dreizehnten Oktober 2026 meldete das Unternehmen, dass die Verarbeitung in Guanacevi nach dem Austausch des Mühlenlagerzapfens wieder mit voller Kapazität läuft. Parallel dazu verbesserte sich die Metallausbeute in Terroera deutlich. Die Silberausbeute stieg von fünfundfünfzig Komma sechs Prozent im Juli auf einundneunzig Komma ein Prozent im September. Im Quartalsschnitt lag die Ausbeute bei achtzig Komma null Prozent. Beim Gold erreichte die Ausbeute im Durchschnitt siebzig Komma null Prozent.

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Am neunten November 2026 wird Endeavour Silver die Finanzergebnisse für das dritte Quartal vorlegen und die Jahresprognose aktualisieren. Trotz der Unterbrechungen erwartet das Management eine Silberproduktion am unteren Ende oder leicht unterhalb der bisherigen Spanne von acht Komma drei bis acht Kompa neun Millionen Unzen. Dies verdeutlicht, dass trotz technischer Herausforderungen ein solides Produktionsergebnis erwartet wird.

Neben der laufenden Förderung gewinnt das Projekt Panuco von Vizsla Silver an Bedeutung. Das Unternehmen entwickelt in Sinaloa ein Silber-Gold-Projekt. Eine Machbarkeitsstudie vom November 2025 prognostiziert über eine Minenlaufzeit von vier Komma neun Jahren durchschnittlich siebzehn Komma vier Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr. In den ersten fünf Jahren sollen es sogar zwanzig Komma eine Millionen Unzen sein.

Die Studie basiert auf nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven von zwölf Komma acht ein Millionen Tonnen Material. Der Gehalt liegt bei durchschnittlich vierhundertsechzehn Gramm pro Tonne Silberäquivalent. Die kalkulatorischen Kosten betragen zehn Komma einundsechzig US-Dollar pro Unze auf Basis der Co-Produkte. Die Anfangsinvestition wird auf zweihundertachtunddreißig Komma sieben Millionen US-Dollar beziffert.

Eine finale Bauentscheidung steht noch aus. Das Unternehmen hängt die Genehmigung vor allem von der Detailplanung und den erforderlichen behördlichen Genehmigungen ab. Solange diese Hürden nicht vollständig genommen sind, bleibt Panuco ein wichtiges Zukunftsthema für Investoren. Die Kombination aus starkem Silberpreisprognose der UBS und dem angebotseitigen Defizit macht solche Projekte attraktiv, sobald sie in die Förderphase wechseln.