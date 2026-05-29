UBS-Report: 60 Prozent der Family Offices planen Anpassungen der Vermögensaufteilung

Der UBS Global Family Office Report 2026 zeigt, dass 60 Prozent der Family Offices ihre strategische Vermögensaufteilung anpassen wollen. Geopolitische Risiken, Schuldenkrisen und Rezessionssorgen treiben die Superreichen um. KI bleibt das wichtigste Investmentthema, während der US-Dollar an Vertrauen verliert.

Der neue UBS Global Family Office Report 2026 zeigt, dass Family Office s weltweit ihre Anlagestrategien grundlegend überdenken. Laut der Studie planen erstmals 60 Prozent der befragten Vermögensverwalter, ihre strategische Vermögensaufteilung innerhalb der nächsten zwölf Monate anzupassen.

Dies ist der höchste Wert, den UBS in dieser Erhebung bislang gemessen hat. Family Offices verwalten große Privatvermögen oft mit langem Anlagehorizont und gelten als Frühindikator für professionelle Anlagetrends. Ihre Entscheidungen zeigen, welche Risiken sie ernster nehmen und welche Themen sie trotz Unsicherheit weiter für tragfähig halten.

Die Befragung von 307 Family Offices aus mehr als 30 Märkten ergab, dass geopolitische Konflikte, Schuldenkrisen und Rezessionssorgen die Superreichen stärker umtreiben als klassische Marktrisiken. 65 Prozent der Befragten erwarten, dass das Vertrauen in den Reservewährungsstatus des US-Dollar sinkt. Stattdessen gewinnen der Euro und der Schweizer Franken als Alternativen an Bedeutung. Dennoch bleibt Nordamerika der größte Anlageblock, aber die Konzentrationsrisiken werden kritischer gesehen. Viele Family Offices wollen künftig stärker in Asien-Pazifik, Greater China und Westeuropa investieren.

Ein weiterer zentraler Befund ist die anhaltende Dominanz von Künstlicher Intelligenz als Investmentthema. 65 Prozent der befragten Family Offices sind bereits entlang der KI-Wertschöpfungskette investiert, etwa in Rechenzentren, Softwareplattformen oder Halbleiterhersteller. Jeweils 37 Prozent investieren in Energie und Ressourcen sowie Infrastruktur, 33 Prozent setzen auf KI-gestützte Gesundheitsversorgung. Kryptoanlagen bleiben dagegen eine Randerscheinung, nur 24 Prozent sind in Kryptowährungen investiert, meist mit geringen Quoten um ein Prozent.

Allerdings sehen 44 Prozent der bereits investierten Family Offices Krypto inzwischen als Teil ihrer strategischen Vermögensaufteilung. Regional zeigen sich deutliche Unterschiede: US-Family Offices bleiben stark auf den Heimatmarkt fokussiert, 88 Prozent ihrer Portfolios liegen in Nordamerika. In Europa planen dagegen 67 Prozent strategische Änderungen und wollen stärker in Westeuropa und Asien-Pazifik investieren. Noch dynamischer ist der Nahe Osten.

Die Botschaft des Reports ist eindeutig: Die Superreichen ziehen sich nicht panisch aus den Märkten zurück, sondern bauen ihre Portfolios schrittweise robuster - mit mehr Währungsstreuung, regionaler Diversifikation, Infrastruktur und weiterhin viel Kapital für KI. Benjamin Cavalli, Head of Strategic Clients & Global Connectivity bei UBS Global Wealth Management, kommentiert: Dies zeigt, dass Family Offices ihre Portfolios weiter in maßvollen Schritten anpassen - sie diversifizieren über Anlageklassen, Währungen und Regionen hinweg, halten aber zugleich mit größerer Selektivität an langfristigen Themen wie KI fest.

Die Studie unterstreicht auch die Herausforderungen bei der Nachfolgeplanung: Nur 35 Prozent haben einen klaren Nachfolgeplan für das Family Office, nur 27 Prozent bereiten die nächste Generation strukturiert auf künftige Rollen vor. Dies bleibt ein kritischer Punkt für die langfristige Stabilität dieser Vermögensverwalter





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