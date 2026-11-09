UBS und VanEck ETFs schlagen MSCI World mit Dividendenstrategie

Drei Dividenden-ETFs übertreffen den MSCI World in allen Zeiträumen. UBS ESG und VanEck zeigen starke Renditen durch Fokus auf stabile Ausschüttungen und ESG-Kriterien.

Das Handelsblatt hat in Zusammenarbeit mit Daten der Anlegerplattform JustETF systematisch nach Alternativen zu den etablierten Welt-Indexfonds gesucht. Die Analyse ergab, dass von mehr als 300 untersuchten Exchange Traded Funds (ETFs) lediglich drei Dividenden -Fonds sämtliche strengen Auswahlkriterien erfüllen. Diese Fonds zeigten nicht nur in der vergangenen Woche ein positives Ergebnis, sondern übertrafen den Referenzindex MSCI World auch bei den Betrachtungszeiträumen von einem Monat und einem Jahr deutlich.

Strikt selektive Auswahlkriterien der Studie

Die Forscher schlossen alle reinen Branchen- oder ThemeneETFs aus und legten einen Fokus auf breite Marktabdeckungen. Ein zentrales Ausschlusskriterium war, dass Fonds, die lediglich von der Entwicklung großer Kapitalwerte wie dem MSCI World, dem MSCI World All Country World oder dem FTSE All World abhängen, nicht in die engere Wahl kamen. Diese etablierten Indizes verloren in der vorangegangenen Handelswoche rund zwei Prozent an Wert.

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Zusätzlich musste jeder kandidierende Fonds ein verwaltetes Fondsvolumen von mindestens 100 Millionen Euro aufweisen. Nur durch diese restriktiven Filtermethoden konnten die drei Siegerfonds identifiziert werden, die sowohl kurzfristige Stabilität als auch langfristige Überperformance gegenüber dem globalen Standardbenchmark demonstrieren. Der Fokus lag dabei eindeutig auf der Qualität der Ausschüttungen und der Nachhaltigkeit der Portfolios.

Performance des UBS ESG Dividend Aristocrats

Der UBS ETF bildet den S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index ab, der die Wertentwicklung eines exklusiven Korbs von Dividendenaktien abbildet. Die Grundlage hierfür bildet der S&P Developed Broad Market Index, der Tausende von Unternehmen aus 25 Industrieländern umfasst. Um Aufnahme in den UBS S&P Dividend Aristocrats zu finden, müssen Konzerne ihre Dividenden zehn Jahre lang kontinuierlich erhöhen oder zumindest konstant halten.

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Nach der Auswahl werden die Aktien stringent nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) gefiltert. Mindestens ein Fünftel der Unternehmen wird ausgeschlossen, die im Vergleich zum breiteren S&P-Universum die schlechtesten Bewertungen in diesen Bereichen erhalten. Die verbleibenden Aktien bilden dann den Index, wobei die Gewichtung nicht nach Marktkapitalisierung, sondern nach der Höhe der Dividendenrendite erfolgt. Die jährliche Überprüfung stellt die Aktualität sicher.

Der UBS-ETF besteht maximal aus 100 Aktien mit ausgewogenen Gewichtungen zwischen knapp zwei Prozent für die größten Positionen und rund 0,5 Prozent für die kleinsten. Aktuell führen das britische Finanzunternehmen Legal & General, der französische Kundenservice-Spezialist Teleperformance und die US-Einzelhandelskette Best Buy die Liste an. Regional dominiert Europa mit knapp 42 Prozent, während US-Aktien bei 25 Prozent liegen.

Detaillierte Branchenverteilung und historische Rendite

In der Branchenstruktur machen Finanzunternehmen fast ein Viertel des Portfolios aus. Ihnen folgen Industrie, Gesundheitswesen und Immobilien mit jeweils über zehn Prozent Anteil. Der Technologiesektor und die Energiebranche spielen eine untergeordnete Rolle und kommen jeweils auf weniger als zwei Prozent. Diese Diversifikation zeigt die defensive Natur der Strategie im Vergleich zu technologie-lastigen Wachstumsfonds.

Die finanzielle Performance unterstreicht die Effizienz dieses Ansatzes. In der vergangenen Woche schloss der ETF mit einem Plus von 0,7 Prozent ab. Auf Sicht von einem Jahr liegt die Gesamtrendite inklusive Dividendenausschüttungen bei 23 Prozent. Das entspricht einem Vorsprung von rund neun Prozentpunkten gegenüber einem herkömmlichen MSCI-World-ETF. Bereits im Jahr 2025 zeigte der UBS-ETF eine bessere Entwicklung als der MSCI World, obwohl die Jahre 2023 und 2024 noch vom MSCI World dominiert wurden.

VanEck Morningstar Index: Fokus auf Large Caps

Der zweite starke Kandidat ist der VanEck ETF, der den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index nachbildet. Er besteht aus 100 großen Unternehmen aus Industrienationen mit nachgewiesenen hohen Dividendenzahlungen. Südkorea wird hierbei als Schwellenland klassifiziert, wodurch der Fokus auf entwickelte Volkswirtschaften bleibt. Die Aufnahme in den Index setzt voraus, dass die Dividende pro Aktie in den vergangenen fünf Monaten gewachsen ist.

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Nachhaltigkeit wird durch eine Obergrenze der Ausschüttungsquote sichergestellt, die bei 75 Prozent des Unternehmensgewinns liegen muss. Börsennotierte Immobiliengesellschaften (Reits) sowie Hersteller von Tabakprodukten oder umstrittenen Waffen sind explizit ausgeschlossen. Aus den verbleibenden Kandidaten bilden die 100 Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite den Index, wobei das Gewicht proportional zu den letzten zwölf Monaten ausgeschütteter Dividenden erfolgt.

Die Struktur zeigt eine starke europäische Ausrichtung, wobei europäische Aktien zwei Drittel des Index ausmachen. Großbritannien hat den größten Gewicht von 17 Prozent. Der Finanzsektor dominiert mit fast 40 Prozent, gefolgt von Energie, Gesundheitswesen und Basiskonsumgütern über zehn Prozent. Der Technologiesektor ist mit nur 0,4 Prozent marginal vertreten. Die größte Einzelposition hält der amerikanische Telekommunikationskonzern Verizon Communications.

Regulatorische Checks und zukünftige Perspektiven

Die Zusammensetzung der Portfolios wird halbjährlich überprüft, um eine stetige Anpassung an die Marktlage zu gewährleisten. Jedes einzelne Wertpapier darf dabei maximal fünf Prozent des Portfolios ausmachen, um das Risiko zu streuen. Sektoren dürfen maximal vierzig Prozent ausmachen. Diese Regeln verhindern eine zu starke Konzentration in einzelnen Bereichen und erhalten die Breite der Investition.

Die Ergebnisse der Handelsblatt-Analyse unterstreichen die wachsende Bedeutung von Dividendenstrategien in unsicheren Marktphasen. Anleger suchen zunehmend nach Wertpapieren, die nicht nur auf Kursgewinne, sondern auf stabile Cashflows setzen. Die Kombination aus ESG-Filtern und strengen Dividendenwachstumskriterien bietet eine robuste Alternative zu den klassischen Welt-ETFs, die in jüngster Zeit unter Verkaufsdruck standen.