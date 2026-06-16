UCI-Kinokette bietet Studenten sechs Monate Kino für 99 Euro

Studierende können ab sofort ein exklusives 6-Monats-Unlimited-Premium-Kinoabo der UCI-Kinokette für nur 99 Euro nutzen. Das Angebot umfasst alle Filme des regulären Programms und endet automatisch nach sechs Monaten.

Die UCI - Kino kette lockt mit einem neuen Angebot für Studierende: Für einmalig 99 Euro erhalten Studenten sechs Monate lang freien Eintritt zu nahezu allen Filmen im regulären Programm.

Die Aktion ist über die Plattform iamstudent.de verfügbar, auf der sich Interessierte mit ihrer Hochschul-E-Mail-Adresse und Matrikelnummer registrieren müssen. Die Anmeldung dort ist kostenlos. Nach erfolgreicher Registrierung kann das exklusive Unlimited-Premium-Kinoabo gebucht werden. Das Abo endet nach sechs Monaten automatisch, ohne dass eine Kündigung erforderlich ist.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, ein Unlimited-Menü für nur 9,90 Euro zu erwerben. Das Angebot deckt praktisch das gesamte Kinojahr 2026 ab. Wer die vollen 180 Tage nutzt, zahlt rechnerisch nur etwa 55 Cent pro Kinotag. Das ist besonders attraktiv für Filmfans, die regelmäßig ins Kino gehen.

Im Vergleich zur regulären Unlimited Card, die 17,90 Euro pro Monat kostet, spart man mit dem Studentenangebot insgesamt rund 107 Euro. Die Kette bietet diese Flatrate bereits seit mehreren Jahren an, das neue Studentenangebot ist jedoch zeitlich befristet und nur für immatrikulierte Studierende gültig. In den kommenden Monaten stehen viele vielversprechende Filme auf dem Programm. Darunter Blockbuster wie ,Avengers: Doomsday', ,Avatar 3' und ,Fast & Furious 11' sowie kleinere Produktionen wie ,The Brutalist' und ,The Seed of the Sacred Fig'.

Auch deutsche Filme wie ,Das perfekte Geheimnis' oder ,Wunderschöner' laufen in den UCI-Kinos. Die vollständige Liste umfasst mehr als 30 Titel, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Das Angebot lohnt sich besonders für Studierende, die mehrere Filme im Monat sehen möchten. Um das Abo zu nutzen, muss man sich zunächst auf iamstudent.de verifizieren.

Die Plattform prüft die Daten und bestätigt den Studentenstatus. Anschließend kann das UCI-Angebot direkt über die Webseite der Kinokette oder in der App gebucht werden. Der Zugang erfolgt über die Unlimited Card, die an der Kinokasse oder online vorgezeigt wird. Das Abo gilt in allen teilnehmenden UCI-Kinos deutschlandweit.

Wichtig zu beachten: Das Angebot kann nur von Studierenden genutzt werden, die an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sind. Derzeit gibt es keine Altersbeschränkung, aber die Flatrate gilt nicht für 3D-Filme, Events oder Sondervorstellungen. Insgesamt handelt es sich um ein hervorragendes Angebot für alle, die gerne ins Kino gehen und dabei Geld sparen wollen. Die Ersparnis im Vergleich zu Einzeltickets ist enorm: Ein normaler Kinobesuch kostet je nach Stadt und Uhrzeit zwischen 8 und 15 Euro.

Wer nur zwei Filme pro Monat sieht, hat das Abo bereits nach drei Monaten amortisiert. Das automatische Auslaufen nach sechs Monaten verhindert ungewollte Kosten. Die Aktion ist ideal für Studierende, die sich eine günstige Unterhaltungsmöglichkeit wünschen. Da die Flatrate viele Filme abdeckt, können auch Serienfans und Cineasten voll auf ihre Kosten kommen





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