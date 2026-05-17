Udo Lindenberg: Ein Schweizer Rockstar auf latten 80

Udo Lindenberg, einst bekannt als Udo Stone, ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Schweizer Rock-Stars. Er feierte seine Karriere mit dem Song "Andrea Doria", der zu einem European Hit wurde und millionenfach verkaufte.

Udo Lindenberg , am 17. Mai 1946 geboren, ist ein quirliger und charismatischer Schweizer Rock -Star, bekannt für seine ausgefallene Garderobe und seinen unverwechselbaren Ton. Obwohl er 80 Jahre alt ist, wirkt er immer noch wie ein junger Mann mit energiegeladenem Geist und vitalem Körper.

Udos Leben ist ein ausgewürfeltes Drama voller Glück, Misserfolg und Erfahrung. Er hat seine Karriere steilauf im Geschichtsjammer der Schweizer Musik- und Entertainmentszene geschrieben und ist ein Veteran der Schweizer Rock-Musik





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Rock Musiker Udo Lindenberg Ausgewurzelter Rockstar

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