Udo Lindenberg ins Krankenhaus - Auszeit vor 80. Geburtstag

Udo Lindenberg wird auf Anraten seiner Ärzte eine wochenlange Auszeit benötigen. Die geplante Veranstaltung 'Udo Lindenberg & Friends' muss abgesagt werden.

Große Sorge um Udo Lindenberg . Kurz nach seinem 80. Geburtstag kam die Rock-Legende ins Krankenhaus . Angeblich steht eine wochenlange Auszeit bevor.

In einer offiziellen Erklärung der Brost-Stiftung heißt es am Freitagmittag: Mit großem Bedauern müssen wir die für den 3. Juni 2026 in der Bürgerhalle Gronau geplante Veranstaltung absagen. Udo Lindenberg kann leider nicht nach Gronau kommen. Er befindet sich derzeit in krankenhäuslicher Behandlung und wird auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen.

Wir bedauern dies sehr - gemeinsam mit Ihnen hatten wir uns auf einen besonderen Abend mit ihm und zahlreichen Weggefährten gefreut. Die Brost-Stiftung war der Veranstalter des Events. Wie ernst Lindenbergs Beschwerden sind, ist aktuell noch nicht bekannt. Nach BILD-Informationen befindet sich der Sänger aktuell immer noch in einer Hamburger Klinik und unterzieht sich dort auch kardiologischen Checks.

Udo Lindenberg hatte erst vor knapp zwei Wochen seinen 80. Geburtstag gefeiert. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Tine Acke war er vor diesem runden Geburtstag noch nach Schottland gereist. Die Fotografin postete von diesem Trip zahlreiche gemeinsame Fotos





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