Udo Lindenberg hat Generationen geprägt. Die Dokumentation zeichnet das Porträt eines Künstlers, der längst zur Ikone geworden ist.

Udo Lindenberg liefert einen exklusiven Blick auf sein Leben, redet über sich, seine Gefühle, seine Gedanken, nimmt die Zuschauer*innen mit auf eine Reise in sein"Udoversum".

Ein Hut, eine Sonnenbrille, schwarze Jacke, markante Stimme! Seine Musik verbindet Generationen in Ost- und Westdeutschland. Er ist unverwechselbar,"unsiezbar". Dies ist ein filmisches Porträt über das bewegte und abwechslungsreiche Leben eines Mannes, der sich aus Gronau in Westfalen aufmachte, um einer der größten deutschen Künstler zu werden.

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Der Ausgangspunkt - ein Ort, der untrennbar mit ihm verbunden ist: das legendäre Hotel Atlantic in Hamburg. Direkt aus seinem Hotel-Wohnzimmer blickt Lindenberg im großen exklusiven Fernsehinterview sehr persönlich auf sein Udoversum: sein Leben zwischen Bühne, Atelier und Hotelbar, auf eine Karriere voller Höhen und auch Tiefen, Freundschaften und künstlerischer Neuanfänge.