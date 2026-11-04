Uefa Champions League DAZN exklusiv BVB und RB Leipzig in der Gruppenphase

Uefa Champions League: DAZN zeigt alle Spiele exklusiv. BVB und RB Leipzig kämpfen in der Gruppenphase um wichtige Punkte gegen die Top-Mannschaften.

Die Übertragungsrechte für die kommenden Partien der Uefa Champions League liegen eindeutig beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN. Fans können die Spiele ausschließlich auf dieser Plattform live und exklusiv verfolgen, da eine kostenlose Ausstrahlung entfällt. Dies gilt sowohl für die Einzelübertragungen der einzelnen Begegnungen als auch für die Zusammenfassungen der Spieltage.

DAZN zeigt Champions League exklusiv

DAZN hat sich die exklusiven Rechte an der Übertragung der Uefa Champions League gesichert. Wer die hochkarätigen Europapokalspiele in voller Länge ohne zeitliche Verzögerung ansehen möchte, muss einen entsprechenden Abovertrag bei DAZN abschließen. Eine Ausstrahlung über free-TV-Kanäle findet nicht statt, was die Bedeutung des Streaming-Dienstes für die Fußballberichterstattung in Deutschland weiter festigt. Die Plattform bietet damit den einzigen direkten Zugang zum Live-Event für die deutsche Fanbase.

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BVB Dortmund startet mit Rückenwind

Der Ballspielverein Borussia 09 e.V., kurz BVB, reist mit positiver Stimmung in die kommende Partie. Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den FC Bayern München in der Bundesliga hat das Team von Trainer Niko Kovač, der 55 Jahre alt ist, deutlich an Selbstvertrauen gewonnen. Beide Ausgleichstore in diesem Duell gegen den deutschen Rekordmeister wurden vom BVB erzielt, was die Resilienz der Mannschaft unterstreicht. In der aktuellen Bundesliga-Tabelle steht der BVB punktgleich mit dem FC Bayern München auf dem zweiten Rang. Beide Vereine verfügen über jeweils 18 Punkte, wobei die Tordifferenz das entscheidende Kriterium für die Platzierung darstellt.

Champions League Tabelle für den BVB

Trotz der starken Auftritte in der Meisterschaft ist die Position des BVB in der Uefa Champions League noch nicht zufriedenstellend. Das Team von Niko Kovač hat in den ersten drei Spielen der Gruppenphase lediglich sechs Punkte gesammelt. Damit belegt der Klub aktuell den 13. Platz in der Gesamttabelle der Champions League. Für den Aufstieg in die nächste Runde oder zumindest für die Qualifikation für die K.o.-Phase ist eine deutliche Verbesserung der Punkteausbeute unerlässlich. Die Partie gegen den Real Betis gilt als zwingend notwendiger Dreier, um im Rennen um die oberen Plätze nicht ins Hintertreffen zu geraten.

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RB Leipzig gegen Manchester City

Parallel zum Spiel des BVB findet das Gruppenphase-Spiel des Racing Leipzig statt. Der Verein empfängt den englischen Spitzenklub Manchester City im eigenen Stadion. Die Ausgangslage für Leipzig ist deutlich schwieriger als die für den BVB. Während der BVB aus der Bundesliga in das Champions-League-Spiel mit Moralgewinn geht, kämpft Leipzig gegen Druck in beiden Wettbewerben.

Champions League Tabelle für Leipzig

Manchester City hat in den ersten drei Spielen der Uefa Champions League bereits zwei Siege errungen und steht damit auf dem zehnten Rang der Tabelle. Im Gegensatz dazu hat der Racing Leipzig in denselben drei Partien lediglich drei Punkte auf dem Konto. Diese Punkteresultate gehen auf den 1:0-Erfolg gegen den PSV Eindhoven zurück. In der aktuellen Champions-League-Tabelle belegt Leipzig den 29. Platz und damit das untere Drittel der Gruppenphase. Um die Hoffnung auf das Weiterkommen wachzuhalten, ist der immediate Gewinn von Punkten im Spiel gegen Manchester City unerlässlich. Dieser Drucklast ist für das Team vor einem solch herausfordernden Kracher-Spiel nicht gerne ausgesetzt, aber strategisch notwendig.