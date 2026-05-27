UEFA Champions League Finale 2026 in Budapest: Tickets und Warnung vor unseriösen Plattformen

Das UEFA Champions League Finale 2026 findet am 30. Mai in der Puskas Arena in Budapest statt. Fans können sich bereits jetzt auf die Verlosung der begehrten Tickets freuen, müssen jedoch aufpassen, nicht auf unseriöse Plattformen hereinzufallen.

Das UEFA Champions League Finale 2026 findet am 30. Mai in der Puskas Arena in Budapest statt. Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal wird vor insgesamt 61.400 Fans stattfinden.

Die sogenannten 'Fans-First'-Tickets liegen bei 70 Euro. Die weiteren Plätze kann man im offenen Verkauf bei der UEFA erwerben. Dort kostet die Kategorie Eins 950 Euro. Für Kategorie Zwei sind 650 Euro auf den Tisch zu legen und Kategorie Drei wird für 180 Euro an die Fans verkauft.

Bei der UEFA hätte man sich bis zum 19. März registrieren können, um für die Verlosung in Frage zu kommen. Die Auslosung wurde bereits durchgeführt und die Tickets sind weg. Die weiteren Kontingente der PSG- und Arsenal-Fans werden von den Vereinen unter Vereins- und Fanklub-Mitgliedern verlost.

Aufpassen müssen Fans bei unseriösen Seiten, die Tickets weiterverkaufen. Die Plattform 'Viagogo' ist zwar legal, jedoch berichten Verbraucherschützer häufig von überhöhten Preisen, gefälschten oder personalisierten Tickets sowie intransparenten Gebühren. Der FC Bayern warnte seine Fans zum Beispiel auf der vereinseigenen Internetseite vor den Karten von den unten aufgezählten Seiten. In einem Statement heißt es: 'Leider stehen oftmals auch Ticket-Angebote auf nicht autorisierten Internetplattformen und bei den zahlreichen, vor allem im Internet werbenden, inoffiziellen Ticketagenturen zur Verfügung.

Häufig werden hierfür stark erhöhte Preise verlangt. Wir möchten Sie an dieser Stelle daher warnen! Leider werden auf vielen Webseiten Tickets angeboten, die nicht zum Zutritt in die Allianz Arena berechtigen oder aber nach Zahlung oftmals gar nicht geliefert werden. Wir raten daher dringend davon ab, bei folgenden nicht autorisierten Plattformen wie beispielsweise Tickets zu unseren Spielen zu erwerben, da es sich hierbei immer um nicht autorisierte Anbieter handelt.





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