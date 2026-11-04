UEFA Champions League: Real Madrid und AEK Athen feiern dramatische Siege

Real Madrid gewinnt einpackendes Spiel gegen AEK Athen mit 3:2, Liverpool unterliegt Fenerbahce Istanbul mit 2:3. Die Ergebnisse bestimmen die Gruppenausrichtung.

Beim vierten Spieltag der UEFA Champions League sorgten die letzten Spielminuten für unvorhersehbare Wendungen. Real Madrid bezwang den Gastgeber AEK Athen mit 3:2 und Liverpool erlitt in der Türkei die erste Niederlage der Gruppe nach drei Siegen. Beide Spiele endeten mit dramatischen Spätgoals, die die Gruppentabelle entscheidend beeinflussten.

Dramaturgie im Olympiastadion Athen

AEK Athen übernahm die Kontrolle im ersten Drittel der Begegnung gegen Real Madrid. Aboubakary Koita erzielte in der 12. Minute die Führung, nachdem er Marc Cucurella abgefangen hatte. Der Schuss aus zwölf Metern ließ Thibaut Courtois chancenlos. In der 17. Minute verteidigte der Real-Torhüter eine Großchance, die Luka Jovic nach einem Assist von Mijat Gacinovic hatte. Zwei der Beteiligten, Jovic und Gacinovic, waren zuvor beim Eintracht Frankfurt aktiv. Der Ausgleich folgte kurz darauf durch Jude Bellingham, der eine Flanke von Cucurella in der 32. Minute mit einer technischen Hacke aus acht Metern ins Tor lenkte.

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Späte Wende durch Valverde und Mbappé

Die Gastgeber stellten in der zweiten Halbzeit den Anschluss wieder her. Stavros Pilios brachte AEK Athen in der 75. Minute in Führung. Kylian Mbappé glich für Real Madrid bereits drei Minuten später, in der 78. Minute, aus. Mbappé hatte die Chance auf den Sieg, schoss jedoch an die Latte. Fede Valverde sicherte in der Nachspielzeit den Sieg. Sein Schuss aus etwa 20 Metern flog unhaltbar ins lange Eck, was Real Madrid einen knappen Auswärtssieg bescherte.

Liverpool verliert in Istanbul an Fenerbahce

Liverpool begann das Spiel in Istanbul stärker. Trey Nyoni erzielte in der 25. Minute die Führung. Ein Schuss von der Strafraumgrenze wurde abgefälscht und landete im Tor. Fenerbahce reagierte schnell. Mason Greenwood erzielte in der 29. Minute den Ausgleich. Der Freistoß wurde von der Liverpooler Abwehrwand abgelenkt und ging ins Netz. Das Spiel blieb bis zur Halbzeit ausgeglichen.

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Erfolgreiche Einwechselspieler entscheiden das Spiel

In der 66. Minute führte Liverpool drei Wechsel durch. Florian Wirtz kam für Joe Gomez ins Spiel. Alexander Isak folgte kurz darauf. Drei Minuten nach seiner Einwechslung, in der 69. Minute, köpfte Isak die 2:1-Führung für die Reds. Es folgte erneut ein schneller Ausgleich. Archie Brown glich in der 73. Minute aus, genau wie im ersten Durchgang kurz nach dem Rückstand. Vedat Muriqi legte in der 79. Minute auf. Fenerbahce feierte den ersten Sieg in der Gruppe.

Implikationen für die Gruppenphase

Der Sieg ermöglicht es Fenerbahce, Hoffnung auf die Playoffs zu schöpfen. Real Madrid festigt mit dem Sieg in Athen seine Position. Liverpool muss den ersten Gruppenpunktverlust verkraften. Die Ergebnisse zeigen, wie entscheidend einzelne Momente und individuelle Leistungen in der Champions League sind. Die Teams stehen vor wichtigen Entscheidungen im weiteren Verlauf der Gruppenphase.