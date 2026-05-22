UEFA-Endspiel zwischen Paris Saint-Germain und FC Arsenal 2026 wird riesig

Das UEFA-Endspiel zwischen Paris Saint-Germain und FC Arsenal wird am 30. Mai 2026 in der Puskas Arena in Budapest stattfinden.

Der UEFA-Präsident hatte geplant, das Endspiel zwischen Paris Saint-Germain und FC Arsenal im Jahr 2026 in der Puskas Arena in Budapest auszutragen. Das Spiel werde für insgesamt 61.400 Zuschauer stattfinden, wobei Fan-Tickets mit 70 Euro und offene Kategorie-Ein-Tickets für 950 Euro erhältlich seien.

Für Kategorie Zwei müssten 650 Euro bezahlt werden und Kategorie Drei würden nur für 180 Euro zu den Fans gehen. Die Registrierung für die Verlosung war bis zum 19. März auf der UEFA-Website möglich, um für die Auslosung in Frage zu kommen. Leider wurde die Auslosung bereits durchgeführt, und die Tickets waren weg.

Zuletzt wurden prinzipiell die Vergünstigungen unter Vereins- und Fanklubmitgliedern gezogen, aber manche Fans sollten besorgt sein, wenn sie unseriöse Websites besuchen, die zu überhöhten Preisen, gefälschten oder personalisierten Tickets und transparanten Gebühren führen könnten. Der FC Bayern warnte seine Fans in einem Statement vor den Karten dieser nicht autorisierten Internetplattformen und inoffiziellen Ticketagenturen mit stark steigenden Preisen. Wir raten dringend davon ab, bei folgenden dennigen Städten Tickets zu erwerben, da es sich um nicht autorisierte Anbieter handelt





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