Die UEFA hat am Sonntag die Spieler des Jahres und des Teams der Champions-League-Saison 2022/23 bekannt gegeben. Chwitscha Kwarazchelia wurde zum Spieler des Jahres gewählt und ist Teil des Teams der Saison.

Die UEFA hat am Sonntag die Spieler des Jahres und des Teams der Champions-League-Saison 2022/23 bekannt gegeben. Chwitscha Kwarazchelia , der für Paris Saint-Germain spielt, wurde zum Spieler des Jahres gewählt.

Er war maßgeblich am erneuten PSG-Triumph im Finale gegen den FC Arsenal beteiligt. Das Finale fand in Budapest statt und endete 4:3 im Elfmeterschießen für PSG. Kwarazchelia zeigte seine Klasse im Finale, indem er einen Foulelfmeter heraus holte, den Ousmane Dembélé verwandelte. Im Team der Saison sind nur vier Teams vertreten, und PSG stellt insgesamt fünf Spieler.

Neben Kwarazchelia sind auch Vitinha, Nuno Mendes und Marquinhos dabei. Die Bayern waren im Halbfinale an PSG gescheitert, während Arsenal auf dem Weg ins Endspiel Atletico Madrid ausschaltete. Der Georgier Kwarazchelia war mit 17 Scorerpunkten maßgeblich am Titelgewinn von PSG beteiligt. Paris hatte den Titel erfolgreich verteidigt, nachdem sie im Finale von Budapest 4:3 im Elfmeterschießen gegen Arsenal gewonnen hatten.

Der Topscorer der Champions-League-Saison ist Harry Kane, der 18 Tore erzielte. Kane ist neben Ousmane Dembélé in der Vordermannschaft, während Olise auf dem rechten Flügel und Kwarazchelia auf dem linken Flügel spielen. Die UEFA hat die Spieler des Jahres und des Teams der Champions-League-Saison 2022/23 bekannt gegeben. Chwitscha Kwarazchelia wurde zum Spieler des Jahres gewählt und ist Teil des Teams der Saison.

Der Georgier war maßgeblich am Titelgewinn von PSG beteiligt und zeigte seine Klasse im Finale, indem er einen Foulelfmeter heraus holte, den Ousmane Dembélé verwandelte





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