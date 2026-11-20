Jürgen Klopp bereitet sich auf die Losung zur UEFA-Nationenliga vor. Spanien, Belgien und Norwegen stehen als Gegner zur Wahl. Die Ziehung findet am 13. März in Nyon statt.

Jürgen Klopp steht vor der ersten großen sportlichen Bewährung als deutscher Bundestrainer. Nachdem die Nationalelf am 13. März den ersten Schritt zur Finalrunde der UEFA-Nationenliga mit einem deutlichen 5:0-Auswärtssieg gegen die Auswahl der Niederlande gemeistert hat, folgen nun die entscheidenden Play-off-Duelle. Am selben Tag, dem 13. März, wird in der Uefa-Zentrale in der Schweiz die Paarung für die Halbfinals ermittelt. Die Auslosung startet um 12 Uhr und wird live unter anderem im Liveticker von Sky und BILD verfolgt.

Auslosung und digitale Teilnahme

Jürgen Klopp und sein Stab werden die Ziehung nicht persönlich in der Schweizer Stadt Nyon begleiten, sondern von Deutschland aus digital verfolgen. Die Teilnahme vor Ort ist durch die Uefa nicht zwingend vorgeschrieben, da der Prozess der Paarungsziehung nur wenige Minuten in Anspruch nimmt. Dies ermöglicht dem Trainer und seinem Team, sich bereits auf die strategische Vorbereitung der möglichen Gegner zu konzentrieren, ohne Reisezeit zu investieren. Die digitale Teilnahme ist im modernen Fußballmanagement eine gängige Praxis bei kurzfristig anberaumten Lotterien.

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Mögliche Gegner und ihre Stärken

Der deutsche Bundestrainer hat die Situation bereits selbst kommentiert und darauf hingewiesen, dass mit allen drei möglichen Gegnerkombinationen spannende Begegnungen zu erwarten sind. Als stärkster Gegner gilt der amtierende Welt- und Europameister Spanien. Die Auswahl von Luis de la Fuente führt derzeit die Weltrangliste an. Dennoch zeigte sich das Team zuletzt verwundbar, als es in einem Freundschaftsspiel mit 2:3 gegen England verlor. Dieser Sieg beendete eine Serie von unglaublichen 43 ungeschlagenen Spielen für die spanische Elf.

Ein weiterer möglicher Gegner ist Belgien, das sich nach einem großen personellen Umbruch im Neuaufbau befindet. Die Mannschaft wird von Ex-Bayern-Kapitän Mark van Bommel trainiert. Die Abgänge sind signifikant: Rekordtorschütze Romelu Lukaku hat seinen Rücktritt aus der Nationalelf bekannt gegeben. Mit Kevin De Bruyne ist aktuell nur noch ein einziger Weltstar aus der einstigen Goldenen Generation in der Aufstellung zu finden, was die Verteidigung der deutschen Elf ermutigen könnte.

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Drittgrößte Gefahr geht von Norwegen aus, das mit Haaland einen der gefährlichsten Spieler der aktuellen Liga im Kader hat. Mit 68 Toren in 61 Länderspielen ist der Stürmer eine extreme offensive Bedrohung. Vor kurzem sicherte er seinem Team mit zwei Toren ein dramatisches 3:2 im Spiel gegen Dänemark und qualifizierte sich damit für das Viertelfinale. Auch wenn Norwegen aktuell nur den 19. Platz in der Weltrangliste belegt, ist diese Position aufgrund der individuellen Klasse des Super-Stürmers nicht zu unterschätzen.

Spielplan und Final Four in Frankreich

Die konkreten Termine für die Play-off-Spiele sind bereits feststehend. Deutschland wird am 25. März und am 30. März antreten. Als Gruppensieger der Vorrunde wird die Nationalelf zunächst auswärts spielen. Das Rückspiel findet dann vor heimischem Publikum in Deutschland statt. Nur die Mannschaft, die beide Duelle gewinnt, darf sich für die Finalrunde qualifizieren.

Die Final Four der UEFA-Nationenliga ist für den Juni geplant. Frankreich gilt als der favorisierte Gastgeber für das Endturnier. Für Jürgen Klopp und sein Team bedeutet dies, dass sie sich nun strategisch auf drei sehr unterschiedliche Stilrichtungen vorbereiten müssen. Ob technisch überragende Spanier, umgebaute Belgier oder offensiv explosives Norwegen - die Anforderungen sind hoch. Der Erfolg im März bestimmt, wer im Juni in Frankreich um die Trophäe spielt.