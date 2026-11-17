Deutschland startet in der neuen Nations-League-Saison in Liga A. Wer spielt im Free-TV, wann ist die K.o.-Runde und welche Qualifikationschancen für die EM 2028 gibt es?

Die deutsche Nationalmannschaft startet in der fünften Saison der UEFA Nations League in die höchste Spielklasse, Liga A. Unter der Leitung von Bundestrainer Sebastian Kropp tritt das Team in Gruppe 2 an und muss sich dort den Herausforderungen der Niederlande, Griechenlands sowie Serbiens stellen. Dieses Turnierformat wurde bereits zur Saison 2018/19 eingeführt, um den Länderduellen einen klaren Wettbewerb statt der bisherigen Freundschaftsspiele zu verleihen.

Formatstruktur und Gruppenauslosung

Die UEFA Nations League basiert auf einem vierstufigen Ligensystem, das sich von Liga A bis hinunter zur Liga D erstreckt. Die teilnehmenden Nationalteams sind dabei in Vierergruppen aufgeteilt, wobei vier dieser Gruppen jeweils eine eigenständige Liga bilden. Lediglich in der untersten Liga D finden sich nur zwei Gruppen mit jeweils drei Mannschaften. Der deutsche Verband hat die Gruppenauslosung für die aktuelle Spielzeit bereits hinter sich gebracht und wird in seiner Heimatgruppe auf starke Konkurrenten treffen.

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Nach der Gruppenphase, die Hin- und Rückspiele bis Mitte November umfasst, folgt die entscheidende K.o.-Runde. Diese führt letztendlich zum bekannten Final-Four-Turnier, das traditionell im Juni stattfindet. Nur vier Mannschaften werden dort das Finale bestreiten und sich dabei über das Viertelfinale qualifizieren. Dort treffen die vier Gruppenersten der Liga A auf die jeweiligen Gruppenzweiten aus anderen Gruppen der Liga A, wobei die genauen Paarungen durch ein Losverfahren ermittelt werden.

Titelverteidiger und vergangene Erfolge

Amtierender Sieger der UEFA Nations League ist Portugal. Das Team aus der Lissabon Region hatte sich im Juni 2025 im Finale von München gegen Spanien mit 5:3 im Elfmeterschießen durchgesetzt. Dieser Erfolg sicherte den Portugiesen den Titel, der im folgenden Jahr unter Beweis gestellt werden soll. Für die deutsche Auswahl ist der Sieg in der Gruppe ein wichtiges strategisches Ziel, da dies wie ein Sicherheitsnetz für die Zukunft wirkt.

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Sebastian Kropp betonte vor dem Auftakt in Amsterdam, dass im Idealfall die Mannschaft gut spielen wird. Ein Gruppensieg in der Nations League bietet nicht nur sportliche Ehre, sondern hat auch massive Auswirkungen auf die Qualifikation zur Europäischen Meisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland. Jeder Gruppensieger in der Nations League erhält automatisch ein Playoff-Ticket für die EM-Qualifikation, sollte der direkte Weg über die reguläre Qualifikationsgruppe nicht gelingen.

Sende Rights: Free-TV und Streaming-Plattformen

Für die Zuschauer in Deutschland und im deutschsprachigen Raum gibt es detaillierte Regelungen, welche Spiele wo zu sehen sind. Das gesamte Turnier, mit Ausnahme der Spiele, an denen die deutsche Nationalmannschaft beteiligt ist, kann über den Streaming-Dienstleister DAZN verfolgt werden. Für die Nutzung dieser Plattform ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo erforderlich, da die rechten für die allgemeinen Übertragungen nicht im Free-TV liegen.

Die Spiele mit deutscher Beteiligung werden hingegen auf zwei Kanäle aufgeteilt. Drei der Gruppenspiele werden von RTL im Free-TV übertragen, wodurch ein breites Publikum ohne Zusatzkosten darauf zugreifen kann. Die restlichen drei Partien mit deutscher Beteiligung teilen sich ARD und ZDF auf. Diese Aufteilung soll sicherstellen, dass die wichtigsten Spiele des Teams im öffentlichen Rundfunk zugänglich sind.

Zusätzlich zur Gruppenphase werden auch ausgewählte Partien der Finalrunde von RTL im Free-TV gezeigt. Dies ermöglicht es den Fans, auch den Höhepunkt des Wettbewerbs live zu verfolgen. Für das umfassende Paket inklusive aller internationalen Spiele bleibt DAZN die primäre Anlaufstelle, vorausgesetzt die Nutzer sind bereit, für den Streaming-Dienst zu bezahlen.

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Zukünftige Änderungen und Aufstiegsregeln

Bereits in der Struktur der Liga A gibt es spezifische Regeln für Auf- und Abstieg, die die Dynamik des Wettbewerbs bestimmen. Die zwei besten Gruppendritten bleiben in der höchsten Liga A. Die übrigen beiden Gruppendritten sowie die zwei besten Gruppenvierten bestreiten die Playoffs zwischen Liga A und Liga B. In diesen Duellen treffen die Gruppenzweiten aus Liga A auf die schlechter platzierten Teams aus Liga B, um den Klassenerhalt oder den Aufstieg zu entscheiden. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die langfristige Entwicklung des Formats. Zur Saison 2028/29 wird die Anzahl der Ligen von vier auf drei minimiert. Dies führt dazu, dass eine Liga zukünftig aus insgesamt 18 Teams besteht. Die aktuellen Regeln für die Liga-B/C-Playoffs sehen vor, dass die Gruppenzweiten aus Liga B gegen die Gruppenletzten aus der darauffolgenden Liga antreten. Diese Anpassungen sollen den Wettbewerb in der Zukunft effizienter gestalten.

Die EM-Qualifikation wird maßgeblich von der Leistung in der Nations League beeinflusst. Da die Gruppenauslosung der Qualifikation oft von der Platzierung in der Nations League abhängt, ist die aktuelle Saison von großer Bedeutung für alle teilnehmenden Verbände. Die deutsche Mannschaft steht daher vor der Aufgabe, nicht nur sportlich zu bestehen, sondern auch die notwendigen Punkte für die politische Struktur der kommenden Qualifikationsrunde zu sammeln.