Alle Infos zur UEFA Nations League 2026/27 für Deutschland: Gruppenauslosung, Live-Übertragung auf RTL und DAZN, Playoffs und der Weg zum Final-Four-Turnier.

Die deutsche Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp startet in die fünfte Saison der UEFA Nations League. Das Turnier beginnt in der höchsten Spielklasse Liga A, wo Deutschland in der Gruppe 2 antritt. Die Mannschaft wird dort auf die Niederlande, Griechenland und Serbien treffen. Diese Aufteilung gilt für die Spielzeit 2026/27.

Turnierstruktur und Gruppenauslosung

Die UEFA hat im Herbst 2018 das neue Format eingeführt, um dem Wettbewerb einen echten Charakter zu verleihen. Es ersetzt nun eine Vielzahl unbedeutender Freundschaftsspiele. Die Liga besteht aus vier Stufen, bezeichnet von A bis D. In der Liga A spielen die stärksten Nationen. Deutschland hat als Gruppensieger der Vorrunde einen klaren Vorteil. Das Team wird das Rückspiel seines Viertelfinals vor heimischem Publikum austragen können.

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Die Gegner im Achtelfinale oder Viertelfinale stammen aus den anderen Gruppen der Liga A. Mögliche Herausforderer sind Belgien, Spanien oder Norwegen. Diese drei Teams sind die Gruppenzweiten der anderen Gruppen. Die genaue Paarung wird durch ein Lostopfverfahren ermittelt. Die Auslosung findet am 20. November 2026 um 12 Uhr in Nyon statt. Die Spiele selbst folgen danach im Kalenderjahr 2027.

Live-Übertragungen und Medienrechte

Fan der Nationalmannschaft und der Nations League haben verschiedene Möglichkeiten, die Spiele live zu verfolgen. Das gesamte Turnier kann über den Streaming-Dienstleister DAZN beobachtet werden. Für diese Übertragung ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Dies gilt für alle Spiele, mit einer einzigen Ausnahme.

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Die deutschen Gruppenspiele werden nicht auf DAZN gezeigt. Stattdessen sendet der Streaming-Dienst RTL+ diese Partien. Auch hier ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Für Zuschauer, die nicht zahlen möchten, bleiben die Spiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV verfügbar. RTL überträgt dabei drei der Gruppenspiele. Die restlichen drei Partien teilen sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF auf.

Neben den nationalen Spielen im Gruppenphase sind auch ausgewählte Partien der Finalrunde im freien Fernsehen zu sehen. RTL hat hier ebenfalls die Rechte. Dies ermöglicht es einem breiten Publikum, die besten Spiele der Liga A im Fernsehen zu verfolgen.

Strategische Bedeutung für die EM-Qualifikation

Jürgen Klopp betonte vor dem ersten Spiel in Amsterdam die Wichtigkeit des Gruppenstarts. Ein Gruppensieg in der Nations League fungiert als sicheres Netz für die Mannschaft. Dies ist entscheidend für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2028. Die EM findet in Großbritannien und Irland statt. Sollte die direkte Qualifikation in der jeweiligen Qualifikationsgruppe fehlschlagen, bietet die Nations League eine zweite Chance.

Jeder Gruppensieger der Nations League verfügt über ein sicheres Playoff-Ticket. Dieses Ticket erlaubt den Zugriff auf die entscheidenden Playoffs. Die Gruppeneinteilung der EM-Qualifikation wird maßgeblich von den Ergebnissen in der Nations League beeinflusst. Die Teilnehmenden sind in Vierer-Gruppen aufgeteilt. Vier dieser Gruppen bilden jeweils eine eigene Liga, von A bis C. Lediglich die Liga D besteht aus nur zwei Gruppen mit jeweils drei Teams.

Playoff-Regelungen und Final-Four-Turnier

Die Auf- und Abstiegsregelungen sind komplex und wichtig für die Liga-Struktur. In der Liga A bleiben die beiden besten Gruppendritten in der höchsten Liga. Die übrigen beiden Gruppendritten und die zwei besten Gruppenvierten bestreiten Playoffs. Diese Spiele finden gegen die Gruppenzweiten aus der Liga B statt. Das Ziel ist der Aufstieg in die höhere Spielklasse.

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Nur vier Mannschaften werden das bekannte Final-Four-Turnier im Juni bestreiten. Diese vier Teams haben sich über das Viertelfinale qualifiziert. Im Viertelfinale treffen die vier Gruppenersten der Liga A auf einen Gruppenzweiten aus einer anderen Gruppe der Liga A. Die Paarungen werden per Los ermittelt. Die Viertelfinalspiele der UEFA Nations League 2026/2027 werden vom 25. bis 30. März 2027 ausgetragen.

Alle vier Duelle im Viertelfinale werden als Hin- und Rückspiel ausgetragen. Dies gibt den Teams die Möglichkeit, Spiele zu wenden. Der aktuelle Titelträger ist Portugal. Das Team gewann im Juni 2025 das Finale in München. Der Gegner war Spanien. Portugal setzte sich im Elfmeterschießen mit 5:3 durch. Diese Dominanz zeigt das hohe Niveau in der Liga A.

Zukünftige Änderungen und Fusions-Pokal

Es gibt wichtige strukturelle Änderungen für die Zukunft der Liga. Zur Saison 2028/29 wird die Nations League von vier auf drei Ligen minimiert. Die Anzahl der Teams pro Liga soll sich anpassen. Jede Liga wird zukünftig aus 18 Teams bestehen. Dies erfordert eine Neugestaltung der Auf- und Abstiegslogik.

Neben dem Turnierbetrieb gibt es weitere sportliche Events. Der DFB-Pokal ist ein weiteres wichtiges Turnier im deutschen Fußball. Die Spiele der Nationalmannschaft und der Pokalwettbewerb beeinflussen die Form der Spieler. Jürgen Klopp muss seine Kader sorgfältig managen. Die Nations League ist eine wichtige Etappe auf dem Weg zur EM 2028.