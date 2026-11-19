Die Auslosung der Viertelfinale der UEFA Nations League findet am 12 Uhr in Nyon statt. DFB-Bundestrainer Jürgen Klopp reist nicht vor Ort, sondern verfolgt das Event digital. Deutschland kann auf Weltmeister Spanien, Belgien oder Norwegen treffen.

Am Mittwochmittag in Nyon wird das Schicksal der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der UEFA Nations League besiegelt. Ab 12 Uhr startet dort die Auslosung für die Viertelfinalpartien, die über den weiteren Verlauf der aktuellen Saison entscheiden. Für das DFB -Trainerteam unter der Leitung von Jürgen Klopp ist diese Phase jedoch nicht mit einer persönlichen Reise verbunden. Stattdessen folgt die delegation das Geschehen auf digitalem Wege.

Digitale Teilnahme an der Auslosung in Nyon

Die Entscheidung, nicht physisch in der Schweiz anwesend zu sein, resultiert aus der kurzen Vorlaufzeit der Einladung. Nach Informationen der Bild-Zeitung erfolgte die Bekanntgabe des Events erst in den letzten Minuten. Diese knappe Zeitspanne lässt keine logistische Organisation für eine internationale Anreise zu. Die UEFA hat für die Teilnahme am Losteilungsprozess keine physische Präsenz der Nationaltrainer als zwingende Bedingung festgelegt. Somit entfällt die Notwendigkeit einer spontanen Dienstreise nach Nyon.

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Mögliche Gegner der DFB-Elf im Achtelfinale

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die potenziellen Herausforderer für die deutsche Auswahl. Als Gruppenieger der Nations League steht Deutschland in der Topf-Position für die Verlosung. Mögliche Gegner sind Weltmeister Spanien, Belgien oder Norwegen. Diese Konstellation deutet auf technisch herausfordernde Begegnungen hin. Jürgen Klopp hatte die Qualität der potenziellen Gegner bereits im Vorfeld positiv kommentiert.

Der Bundestrainer betonte zuvor, dass sich im Feld ausschließlich attraktive Partien befänden. Er bezeichnete die daraus resultierenden Spiele als spannende Herausforderungen, die dem Sport guttun. Diese Einschätzung spiegelt die gesteigerte Leistungsfähigkeit der Mannschaft wider, die er in den vergangenen Monaten aufgebaut hat. Die Fans können sich auf eine nationalteam-Performance freuen, die Stolz und Freude auslöst.

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Zeitplan und Struktur der Viertelfinalspiele

Die konkreten Termine für die Begegnungen sind bereits festgelegt und finden im März statt. Das Hinspiel ist für den 25. März angesetzt, das Rückspiel folgt am 30. März. Da Deutschland als Gruppensieger in der Setzliste weiter unten platziert ist, beginnt die Serie mit dem Auswärtsspiel. Das Heimspiel im Rahmen des Viertelfinales wird dann am letzten Termin ausgetragen. Diese Struktur gibt der Mannschaft Zeit zur Anpassung.

Der Gewinn eines der Viertelfinalspiele sichert die Qualifikation für die Endrunde. Das sogenannte Final Four ist für den Juni geplant. Für die Austragungsorte dieser Endrunde gibt es erste Spekulationen. Frankreich hat sich als möglicher Gastgeber für diese Finalphase ins Gespräch gebracht. Dort werden die vier Sieger der Viertelfinalduelle um den Titel der Nations League kämpfen.

Zukünftige Termine für den DFB-Kader

Die nächste wichtige Veranstaltung für den Trainerstab findet im Dezember statt. Dort steht die Auslosung der EM-Qualifikation auf dem Programm. Der Termin ist der 6. Dezember, die Uhrzeit ist 17 Uhr. Der Austragungsort ist Belfast. Die aktuelle Nations League hat direkten Einfluss auf den Startzeitpunkt der Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft.

Deutschland steigt frühestens im Juni in die offiziellen Qualifikationsspiele ein. Sollte die DFB-Elf es bis ins Final Four der Nations League schaffen, verschiebt sich der Beginn der EM-Quali weiter. In diesem Fall wäre ein Einstieg erst im September möglich. Diese Verzögerung bietet dem Team zusätzliche Zeit für die Vorbereitung auf die Kontinentalmeisterschaft.