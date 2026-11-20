Live-Stream zur Uefa Nations League Auslosung am 20. November ab 12 Uhr. DFB-Trainer Jürgen Klopp analysiert die möglichen Gegner der DFB-Auswahl im Viertelfinale.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich mit einem deutlichen 5:0-Sieg gegen die Auswahl der Niederlande den Gruppensieg in der Nations League gesichert. Der Blick der Fans und Medien richtet sich nun unverzüglich auf das nächste große Turnierhoch, das Viertelfinale. Die entscheidende Ziehung für die möglichen Gegner findet am Freitag, dem 20. November, in der Uefa -Zentrale in Nyon in der Schweiz statt.

Live-Übertragung der Nations League Ziehung

Die Auslosung der Viertelfinal-Paarungen beginnt pünktlich um 12 Uhr. Die Uefa bietet für die weltweite Übertragung einen kostenlosen Livestream an, der unter der offiziellen Domain uefa.com zu finden ist. Fans, die nicht auf ihr Heimatland beschränkt sind, können diese Quelle direkt nutzen, um jede Minute der Ziehung zu verfolgen.

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Zusätzlich gibt es zwei weitere Möglichkeiten, die Veranstaltung live zu verfolgen. Der Pay-TV-Sender Sky strahlt die Ziehung auf dem Kanal Sky Sport News HD aus. Wer keinen entsprechenden Satelliten- oder Kabelanschluss besitzt, kann auf die digitale Alternative setzen. Die Auslosung wird parallel dazu kostenlos auf dem YouTube-Kanal von Sky Sport übertragen.

Mögliche Gegner für die DFB-Auswahl

Für die DFB-Auswahl, welche die Gruppe A2 gewonnen hat, zeichnen sich bereits konkrete Szenarien für das Viertelfinale ab. Die Qualifikation für diese Runde ist den beiden bestplatzierten Mannschaften aus den vier Gruppen in Liga A vorbehalten. In der Ziehung werden die Gruppensieger gegen die Gruppenzweiten gelost, wobei eine Rematch aus der Gruppenphase ausgeschlossen ist.

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Das bedeutet für das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp, dass es nur gegen Spanien, Belgien oder Norwegen gehen kann. Alle drei Teams haben sich als starke Gruppenzweite positioniert und stellen eine ernsthafte Herausforderung dar. Jürgen Klopp, der die Entwicklung genau beobachtet hat, zeigte sich in einem Interview mit der ARD entspannt.

Der 59-jährige Trainer beschrieb die möglichen Gegner als harte Brocken. In seinen Worten handelt es sich dabei um reine Bretter, die er sich bereits im Vorfeld angesehen hat. Trotz der ersichtlichen Härte der Aufgabenfelder zeigt sich Klopp freudig erwartungsvoll und betont seine Vorfreude auf die kommendenDUelle.

Zeitplan und Format der Playoff-Spiele

Die Hinspiele der Viertelfinals sind für Ende März 2027 angesetzt. Das Format der Begegnungen sieht Hin- und Rückspiele vor, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Ein wichtiger Vorteil für die Gruppensieger ist dabei das Heimrecht im entscheidenden zweiten Spiel, was taktische und psychologische Vorteile mit sich bringt.

Nach den Playoff-Runden findet vom 9. bis zum 13. Juni das Final-Four-Turnier statt. Dieser Abschnitt der Nations League ist deutlich kompakten strukturiert. Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Endspiel finden ohne Rückspiel statt.

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Die Spiele in der Finalrunde werden an einem einzigen Ort ausgetragen, um den Fokus auf das Turnier zu bündeln. Das Finale markiert den Höhepunkt des Wettbewerbs und entscheidet über den Titelgewinn der Nations League. Alle Beteiligten bereiten sich intensiv auf diese Phase vor, da die Spiele ohne Rückspiel sofortige Entscheidungen erzwingen.