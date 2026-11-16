Die UEFA hat Philippe Diallo als offiziellen Herausforderer für Gianni Infantino nominiert. DFB-Präsident Bernd Neuendorf bewertet die Kandidatur als Chance für eine neue Richtung im Weltfußball.

Die Europäische Fußball-Union ( UEFA) hat sich kurz vor dem Ablauf der Bewerbungsfrist auf einen neuen Bewerber für das Amt des FIFA -Präsidenten geeinigt. Am Montagnachmittag gab die Organisation bekannt, dass sie den 63-jährigen französischen Verbandspräsidenten Philippe Diallo offiziell zur Kandidatur eingeladen und ihn einstimmig unterstützt. Diallo hat diese Einladung angenommen und tritt nun als direkter Herausforderer des aktuellen Amtsinhabers Gianni Infantino an.

UEFA-Strategie und offizielle Nominierung

Die Entscheidung der UEFA fällt vor dem Hintergrund schwerwiegender Bedenken bezüglich der aktuellen Ausrichtung der FIFA. Der europäische Verband betonte in einer offiziellen Erklärung, dass Philippe Diallo über umfassende Erfahrung auf allen Ebenen des Fußballs verfüge. Die Nominierung ist als klares Signal verstanden worden, dass ein bloßes Weiter-so in der aktuellen Führung der FIFA nicht akzeptiert wird. Das Exekutivkomitee der UEFA traf diese wichtige Entscheidung bei seinem Treffen am Montagnachmittag.

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Kritik am aktuellen FIFA-Weg

Führende Funktionäre, darunter auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB), äußern seit dem vergangenen Sommer deutlich Kritik an den Plänen von Infantino. Besonders das gescheiterte Investoren-Konsortium für die Weltmeisterschaft (WM) hat das Vertrauen erschüttert. DFB-Präsident Bernd Neuendorf drückte seine Besorgnis früher bereits scharf aus und bemerkte, dass er nicht gedacht hätte, dass die Situation nach der Ära von Sepp Blatter noch schlechter werden könnte. Er verweist auf die Notwendigkeit, eine andere Richtung für den Weltfußball einzuschlagen.

Neuendorf sieht neue Chancen für Diallo

BF-Präsident Bernd Neuendorf bewertet die Lage nach der Nominierung von Philippe Diallo als bei null gestartet. Er ist überzeugt, dass sich nun weltweit alle Konföderationen und Mitgliedsverbände neu bewerten werden. Der DFB-Chef argumentiert, dass Diallo definitiv andere Werte und einen anderen Stil vertritt als der umstrittene Amtsinhaber Gianni Infantino. Eine andere Art des Auftretens und ein anderes Verständnis der Amtsausübung seien entscheidend.

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Strategische Unterstützung durch Kontinentalverbände

Neuendorf geht davon aus, dass ein renommierter Kandidat wie Philippe Diallo Afrika, Asien, Südamerika sowie den kontinentalen Verband CONCACAF dazu bewegen wird, sich für eine Veränderung einzusetzen. Infantino habe zuvor zwar viele der 211 FIFA-Mitgliedsverbände hinter sich gebracht, dies beeindrucke ihn jedoch nicht. Für eine Ablösung sind 106 Stimmen notwendig. Da Diallo aus Europa stammt, könne er mit der vollen Unterstützung aller europäischen Verbände rechnen.

Komplexer Hintergrund und politische Lage

Die UEFA hatte lange auf den ehemaligen Trainer Arsène Wenger gehofft, der von der Nominierung abgeraten hat. Andere potenzielle Kandidaten wie Aleksander Ceferin, Victor Montagliani oder Nasser Al-Khelaifi waren ebenfalls nicht verfügbar. Philippe Diallo, seit 2023 Präsident der FFF, hat seine Position im Laufe des Jahres gewechselt. Während er im Sommer noch einen Unterstützungsbrief für Infantino unterzeichnete, zog die FFF die Unterstützung nach dem gescheiterten WM-Deal im September zurück.

Profile und Voraussetzungen der Kandidaten

Philippe Diallo ist kein ehemaliger Profispieler, war aber in den Jugendmannschaften des FC Nantes aktiv. Als Sohn des senegalesischen Boxmeisters Souleymane Diallo studierte er Jura und war seit 2003 als Richter in der FIFA-Streitschlichtungskammer tätig. Er stieg 2021 als Schatzmeister bei der FFF auf und ist seit 2023 Präsident sowie Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee. Die offizielle Wahl findet am 29. März 2027 in Rabat in Marokko statt. Bisher haben nur der japanische FIFA-Council-Mitglied Kozo Tashima und der Schweizer Ex-Profi Ramon Vega eine Kandidatur angekündigt. Diallo erfüllt die Voraussetzung der Unterstützung durch fünf Verbände, da ihn die UEFA offiziell nominiert hat.