UEFA nominiert Philippe Diallo als Kandidaten für FIFA-Präsidentschaft

Die UEFA hat den Franzosen Philippe Diallo offiziell als ihren Kandidaten für die FIFA-Präsidentschaftswahl im März 2027 nominiert. Er stellt sich Amtsinhaber Gianni Infantino.

Die Union Europäischer Fußballverbände hat ihre Entscheidung für den europäischen Kandidaten bei der kommenden Wahl zum FIFA -Präsidenten offiziell bekannt gegeben. Der französische Fußballfunktionär Philippe Diallo tritt damit gegen den amtierenden FIFA -Präsidenten Gianni Infantino an. Die Nominierung wurde am Montagabend von der UEFA publik gemacht.

Offizielle Nominierung durch das UEFA-Exekutivkomitee

Philippe Diallo wurde auf einer Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees als offizieller Kandidat der europäischen Fußballverband-Föderation vorgeschlagen. Diese Sitzung stand unter dem Vorsitz des UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin. Die im Komitee vertretenen Nationalverbände haben Philippe Diallo, den Präsidenten des französischen Fußballverbands (FFF), aufgefordert, bei der kommenden Wahl zu kandidieren.

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Die formelle Bestätigung seiner Kandidatur ist für den darauffolgenden Dienstag geplant. Dort soll der Antrag im Rahmen einer weiteren Sitzung des Exekutivkomitees endgültig bestätigt werden. Dieser Schritt folgt direkt auf die offizielle Ankündigung durch die UEFA und unterstreicht die starke Unterstützung des französischen Funktionärs innerhalb der europäischen Führungsebene.

Diallos Profil und beruflicher Werdegang

Philippe Diallo ist 63 Jahre alt und bekleidet seit 2023 das Amt des Präsidenten des französischen Fußballverbands (FFF). Zuvor war er bereits als Schatzmeister und später als Vizepräsident in den Reihen der FFF tätig. Darüber hinaus übernimmt er die Rolle des Verwaltungspräsidenten in der UEFA, was seine enge Verflechtung mit den europäischen Gremien unterstreicht.

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Seinen beruflichen Weg im Fußballsport wählte der Jurist nicht über die Spielerlaufbahn. Diallo war nie als Profi-Aktiver auf dem Platz aktiv, wobei er lediglich in der Jugendabteilung des FC Nantes Fußball spielte. Stattdessen entschied er sich für ein akademisches Studium der Rechtswissenschaften. Dieses Studium schloss er an der renommierten Sciences Po in Paris ab, wo er die juristischen Grundlagen für seine spätere Karriere in der Verbandspolitik erwarb.

Hintergrund und familiäre Wurzeln

Neben seiner professionellen Laufbahn ist auch die sportliche Prägung seiner Familie von Bedeutung. Sein Vater Souleymane Diallo war als Profi-Boxer international erfolgreich. Der ältere Herr nahm im Jahr 1960 an den Olympischen Sommerspielen in Rom teil. Diese Wurzeln im Spitzensport stehen im Kontrast zur administrativen Natur der heutigen Aufgabe, die Philippe Diallo nun vor sich hat.

Der Wahlkampf und das Datum in Marokko

Die eigentliche FIFA-Präsidentschaftswahl findet am 18. März 2027 in Rabat in Marokko statt. Gegen Philippe Diallo, der 63 Jahre alt ist, tritt der Amtsinhaber Gianni Infantino an, der 56 Jahre alt ist. Das Duell um die höchste Position im Weltfußball wird somit zu einer direkten Konfrontation zwischen dem europäischen Favoriten und dem aktuellen FIFA-Chef.

Die Frist für die Abgabe der offiziellen Kandidaturen zur Wahl endet am Mittwoch. Dies ist das letzte formale Hindernis, bevor die Nominierungen endgültig feststehen. Nach der Bestätigung am Dienstag steht Philippe Diallo kurz vor dem offiziellen Start in den Wahlkampf, der im März 2027 in Nordafrika seinen Höhepunkt erreichen wird.