Die UEFA unterstützt den französischen Verbandschef Philippe Diallo einstimmig für die Fifa-Präsidentschaft. Diallo tritt am 18. März 2027 gegen Gianni Infantino an.

Die Europäische Fußball-Union ( UEFA) hat Frankreichs Verbandspräsident Philippe Diallo offiziell zur Kandidatur für die Fifa -Präsidentschaftswahl am 18. März 2027 aufgefordert. Dieses Signal erhielt der 63-jährige Jurist aus einer heutigen Sitzung des UEFA -Exekutivkomitees, die unter dem Vorsitz von UEFA -Präsident Aleksander Ceferin stattf. In diesem Gremium, das die nationalen Verbände Europas repräsentiert, einigten sich alle Anwesenden auf eine gemeinsame Strategie.

Einstimmige Unterstützung durch Europa

Die in der UEFA vertretenen Nationalverbände riefen Philippe Diallo in dieser Besprechung auf, bei der anstehenden Wahl in Marokko anzutreten. Die Unterstützung für die Kandidatur des Präsidenten des französischen Fußballverbands (FFF) erfolgte dabei mit absoluter Einstimmigkeit. Dieser klare Konsens zeigt die gewachsene Bedeutung Europas als machtvoller Block innerhalb der Weltfußballorganisation und unterstreicht den Willen, einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken, der die Interessen der europäischen Mitgliedsverbände bestmöglich vertritt.

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Philippe Diallo hat die Einladung zur Kandidatur bereits angenommen. Seine Nominierung ist noch nicht endgültig formalisiert, da sie erst am folgenden Tag auf der nächsten Sitzung des FFF-Exekutivkomitees offiziell bestätigt werden muss. Diese zweite Bestätigungsschritte ist notwendig, um die rechtlichen und satzungsgemäßen Anforderungen des französischen Verbandes zu erfüllen, bevor Diallo das Mandat der UEFA annehmen kann.

Wettbewerb um den Weltfußball-Chair

Mit der Kandidatur von Philippe Diallo erhält die UEFA-Boss Aleksandar Ceferin und die europäischen Verbände endlich eine konkrete Person, um die langjährige Vorherrschaft von Gianni Infantino möglicherweise beenden zu können. Der 18. November war der strenge Stichtag für die Einreichung einer Kandidatur um den Führungsposten im Weltfußball. Bisher hat außer dem Amtsinhaber Infantino, der trotz massiver Kritik aus der Bevölkerung für eine vierte Amtszeit kandidieren möchte, nur der Japaner Kozo Tashima seine Bewerbung eingereicht.

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Kozo Tashima, der dem Fifa-Council angehört, wird von Experten und Beobachtern im Feld keine realistischen Wahlchancen eingeräumt. Infantino hat sich in der Vergangenheit stets als dominant erwiesen und verfügt über ein breites Netzwerk internationaler Unterstützer. Die Einführung von Philippe Diallo als Gegenkandidat verändert die Dynamik der Wahl erheblich und zwingt die Infatino-Strategie dazu, sich erneut gegen eine organisierte europäische Front zu behaupten.

Umfangreiche Erfahrung und Legitimität

Laut einer offiziellen Erklärung der UEFA verfügt Philippe Diallo über umfassende Erfahrung auf allen Ebenen des Fußballsports, die seine Qualifikation für das höchste Amt untermauern. Er stand an der Spitze der Organisation, die die französischen Profivereine vertritt, und war zuvor Mitglied des Vorstands der französischen Profiliga. Diese tiefgreifende Kenntnis der geschäftlichen und sportlichen Abläufe auf nationaler Ebene wird als große Stärke für eine mögliche Führung der weltweiten Organisation gewertet.

Zudem gehört Philippe Diallo Streitbeilegungsgremien der Fifa an, was seine Expertise im rechtlichen Bereich unterstreicht. Er wurde im Jahr 2023 Präsident der FFF und ist seitdem festes Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees. Diese Kombination aus juristischem Hintergrund, Managementerfahrung und politischer Vernetzung innerhalb beider Großverbände macht ihn zu einer strategisch wichtigen Figur im europäischen Fußball.

Vergangenheit und aktuelle politische Lage

Zuletzt war der langjährige Erfolgstrainer des FC Arsenal, Arsène Wenger, als Top-Kandidat der Europäer gehandelt worden. Doch Wenger, der seit 2019 als Fußball-Entwickler viele Fifa-Projekte insbesondere zu Regelfragen entscheidend vorangetrieben hatte, zweifelte laut Medienberichten angeblich an seinen Chancen auf Erfolg gegen den Amtsinhaber. Im Gegensatz zu den europäischen Top-Funktionären hatte sich Wenger bislang auch nicht maßgeblich von Infantino distanziert, obwohl er dessen Vorhaben, die WM-Rechte zu privatisieren, missbilligte und eine Abkehr davon eingefordert hatte.

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Wenger hatte zu seiner Positionierung gegenüber dem Amtsinhaber klar Stellung bezogen. Er betonte: Ich war an diesem Plan nicht beteiligt und habe erst aus der Presse von diesem Vorhaben erfahren. Diese Distanzierung war jedoch nicht ausreichend, um ihn als einheitlichen Kandidaten gegen Infantino zu positionieren. Die Auswahl von Philippe Diallo stellt nun einen klaren Bruch mit dieser Ambivalenz dar und präsentiert einen Kandidaten, der ohne solche Zweifel in die Wahl geht.