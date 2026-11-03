Uefa ordnet Schweigeminute für Jesús de Miguel an

Die Uefa ordnet nach dem Tod von Jesús de Miguel eine Schweigeminute an. Auch vor Galatasaray gegen den VfB Stuttgart wird getrauert.

Die Uefa gedenkt des verstorbenen Stürmers Jesús de Miguel Alameda mit einer Schweigeminute. Auf Anordnung des Verbands wird es in dieser Woche vor allen Spielen in Uefa-Wettbewerben eine Schweigeminute geben. Darunter fällt auch die Partie zwischen Galatasaray und dem VfB Stuttgart.

Der Spanier, der für Teneriffa spielte, ist am Dienstagmorgen im Alter von 30 Jahren im Krankenhaus gestorben. Als Todesursache nennt die Berichterstattung ein Foul und einen anschließenden Herzstillstand. Die Schweigeminute soll ihm und seinem Andenken gewidmet sein.

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Schweigeminute in allen Uefa-Wettbewerben diese Woche

Die Uefa ordnet an, dass in dieser Woche bei allen Spielen ihrer Wettbewerbe eine Schweigeminute abgehalten wird. Mit dieser Geste soll an Jesús de Miguel erinnert werden. Die Entscheidung gilt damit nicht nur für einzelne Vereine, sondern für den gesamten europäischen Klubfußball unter dem Dach der Uefa.

Die Schweigeminute folgt auf den Tod des Spaniers, der nach einem Foul und einem Herzstillstand verstarb. Die Uefa hebt in ihrer Erklärung hervor, dass sie der Familie, den Freunden und den Mannschaftskameraden von Jesús de Miguel Alameda ihr tiefstes Beileid ausspricht. Die Verbandsspitze beschreibt die Lage als unglaublich schwere Zeit für alle Angehörigen.

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Tragischer Zusammenprall in der spanischen Zweiten Liga

Jesús de Miguel Alameda ist nach einem Zusammenprall während eines spanischen Zweitliga-Spiels gestorben. Im Verlauf der Partie prallte der Stürmer schwer mit dem Torwart von Andorra, Jesus Owono (25), zusammen. Der Torhüter ist 25 Jahre alt, der verstorbene Stürmer war 30.

Nach diesem Zusammenprall wurde Jesús de Miguel ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er am Dienstagmorgen. Die verfügbaren Angaben beschreiben einen Ablauf, bei dem zunächst ein Foul und danach ein Herzstillstand eintraten. Weitere medizinische Details nennt die Quelle nicht.

Reaktion von Uefa und spanischem Verband RFEF

Der spanische Fußballverband RFEF hat die für Dienstag angesetzten Pokalspiele in Spanien abgesagt. Damit reagierte der Verband unmittelbar auf den Tod des Stürmers. Die Uefa zieht mit ihrer Schweigeminute nun nach und zeigt ihre Anteilnahme auf europäischer Ebene.

In ihrem Statement erklärt die Uefa, die europäische Fußballgemeinschaft trauere um den Stürmer von Teneriffa. Sinngemäß betont der Verband, dass in dieser Woche bei allen Uefa-Spielen eine Schweigeminute zu seinem Gedenken abgehalten wird. Für Vereine wie Galatasaray und den VfB Stuttgart bedeutet das, dass das Gedenken Teil ihres Spieltags wird.