Uefa schließt aserbaidschanischen Verein Turan Tovuz von European Conference League aus

Der aserbaidschanische Fußballclub Turan Tovuz wurde aufgrund von Spielmanipulationen aus dem Jahr 2019 von der Teilnahme an der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League ausgeschlossen. Der Verein kündigt an, vor dem CAS Berufung einzulegen.

Hintergrund der Entscheidung sind Vorfälle aus dem Jahr 2019. Damals wurden sieben Spieler des Klubs vom aserbaidschanischen Fußballverband wegen ihrer Beteiligung an manipulierten Spielen gesperrt.

Der Verein bestätigte diesen Sachverhalt in einer eigenen Stellungnahme. Nach den Uefa-Regularien sind Vereine von europäischen Wettbewerben ausgeschlossen, wenn sie innerhalb der vergangenen zehn Jahre direkt oder indirekt in Spielmanipulationen verwickelt waren. Turan Tovuz wird gegen die Entscheidung dennoch vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) ziehen. Sportlich wäre der Klub als Dritter der vergangenen Saison an der Teilnahme in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League berechtigt gewesen.

Die Auslosung findet in zwei Wochen statt. Dort hätte Turan Tovuz auf renommierte europäische Vereine wie Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo, Brighton & Hove Albion, den SC Freiburg oder die AS Monaco treffen können. Für den Verein ist der Ausschluss besonders bitter. Schon die Teilnahme an der Qualifikation wäre einer der größten Erfolge der jüngeren Vereinsgeschichte gewesen.

Turan Tovuz wurde 1954 gegründet und erlebte seine erfolgreichste Zeit in der Saison 1993/94. Damals gewann der Klub die aserbaidschanische Meisterschaft vor Qarabağ Ağdam und qualifizierte sich erstmals für die Champions-League-Qualifikation. Dort wartete mit Fenerbahçe Istanbul jedoch eine kaum lösbare Aufgabe. Das Hinspiel in der Türkei verlor Turan Tovuz deutlich mit 0:5 - und auch im Rückspiel setzte es eine 0:2-Niederlage.

Nach nur zwei Partien war das internationale Gastspiel beendet. Nach dem nun verhängten Uefa-Ausschluss dürfte der Verein weiterhin auf seine Rückkehr auf die europäische Bühne warten müssen





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