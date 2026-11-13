UEFA-Strafe: Deutschlands Spiel in Belgrad mit nur 5000 Kindern im Stadion

Aufgrund rassistischer Vorfälle muss die deutsche Nationalmannschaft in Belgrad vor fast leerem Stadion antreten. Nur 5000 Kinder sind zugelassen. Dies ist die Folge einer UEFA-Strafe gegen Serbien.

Die deutsche Nationalmannschaft unter Bundescoach Jürgen Klopp tritt am heutigen Abend im belgradischen Rajko-Mitić-Stadion gegen Serbien an, wobei die Atmosphäre eine außergewöhnliche Form annimmt. Das für seine fanatische Kulisse bekannte Stadion bleibt zu einem Großteil leer, da die UEFA eine massive Sperre für reguläre Zuschauer verhängt hat. Stattdessen bevölkern rund 5000 Kinder die Ränge, um das Nations-League-Duell um 20:45 Uhr live zu erleben, das auf RTL und in der ARD-App übertragen wird.

Die rechtlichen Grundlagen der Zuschauer Sperre

Diese einschränkende Maßnahme ist keine freiwillige Entscheidung des serbischen Fußballverbandes, sondern eine direkte Sanktion der europäischen Fußballbehörde. Die UEFA reagierte damit auf diskriminierende und rassistische Vorfälle, die bei den Heimspielen gegen Griechenland und die Niederlande im vergangenen September durch serbische Fans verursacht wurden. Um solche Ereignisse zukünftig zu unterbinden, wurde eine vollständige Aussperrung der allgemeinen Öffentlichkeit für das nachfolgende Heimspiel angeordnet.

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Neben der Schließung der Stadioneingänge für Erwachsene verhängte der Kontroll-, Disziplinar- und Ethikausschuss der UEFA eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro gegen den serbischen Verband. Diese finanzielle Ahndung betrifft ausdrücklich auch das anstehende Duell gegen die deutsche Elf. Beide Maßnahmen sollen als deterrent wirken und den serbischen Vereinen sowie Verbänden die schwerwiegenden Konsequenzen von Rassismus aufzeigen.

Die einzige Ausnahmeregelung für Minderjährige

Trotz des strikten Verbots für erwachsene Fans und die üblichen Gastverein-Anhänger sieht das Reglement der UEFA eine spezifische und ungewöhnliche Ausnahme vor. Diese Regel ermöglicht es Kindern unter fünfzehn Jahren, das Stadion zu betreten, sofern sie sich in organisierten Gruppen bewegen und von ihren Lehrern oder Trainern begleitet werden. Diese Konstruktion stellt sicher, dass das Spiel nicht ganz ausfällt, während gleichzeitig die Sicherheitsbedenken der UEFA berücksichtigt werden.

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Nach den Vorgaben des Spielbetriebs stehen insgesamt 200 Karten für Delegationsmitglieder und offizielle Partner des Verbandes bereit. Davon hat der Serbische Fußballverband 50 Tickets über ein strenges Punktesystem an besonders treue Anhänger verteilt, die sich um Unterstützung im Kampf gegen Rassismus verdient gemacht haben. Dieser kleine Kreis von 50 Personen bildet den Kern der offiziellen Akkreditierungen für das Match.

Klare Positionen der DFB-Funktionäre

DFB-Sportdirektor Rudi Völler, 66 Jahre alt, nahm die Herausforderung der besonderen Spielumgebung mit pragmatischem Ansatz wahr. Er verlost am Nachmittag des Spielvortages 20 Tickets, die er aus dem offiziellen Mannschaftskontingent stammend bereitstellte. Ursprünglich waren diese Plätze für die Familienangehörigen der deutschen Spieler vorgesehen, wurden jedoch für den öffentlichen Verkehr freigegeben.

Diese 20 Karten gingen an deutsche Fans, die ihre Reisen bereits vor der Verkündung des Fan-Verbots gebucht hatten und nun dennoch vor Ort sind. Völlers Entscheidung zeigt die Flexibilität des DFB, auch in einer derart restriktiven Situation die Verbindung zu den Unterstützern nicht komplett abreißen zu lassen, obwohl der Großteil der Fans ausgeschlossen wird.

Die Reaktionen aus dem Trainerlager

Bundestrainer Jürgen Klopp reagierte auf die mediale Aufmerksamkeit rund um das fast leere Stadion mit einer humorvollen Haltung, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Anpfiff deutlich machte. Er formulierte den Wunsch, den Kindern im Publikum zumindest ein unterhaltsames und schönes Spiel liefern zu können. Sein Blick war dabei auf die langfristige Wirkung gerichtet, die das Ereignis auf die junge Generation haben könnte.

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Klopp sprach auch den Aspekt der psychologischen Resilienz an, indem er anmerkte, dass die Kinder morgen mit dem Gedanken nach Hause geschickt werden müssten, dass im eigenen Land auch solche Situationen Teil des Sports sind. Seine Worte verdeutlichen die Verantwortung der Nationalmannschaft, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich vorbildlich zu agieren, selbst wenn die Rahmenbedingungen durch politische oder strafrechtliche Maßnahmen bestimmt werden.