UEFA-Strafe für Serbien: Deutschlands Spiel in Belgrad unter Auflagen

Die UEFA verhängt eine 50.000-Euro-Strafe und ein teilweises Stadionverbot gegen Serbien wegen rassistischer Vorfälle. Nur 5.000 Fans sind erlaubt.

Am Freitag, dem 13. November, trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft zu einem entscheidenden Nations-League-Duell auf Serbien. Der Anstoß im belgrader Rajko-Mitić-Stadion ist um 20:45 Uhr geplant. Das Match findet jedoch unter extremen Auflagen statt, da der serbische Fußballverband durch die UEFA mit einer harten Strafe belegt wurde. Diese Sanktion resultiert aus schwerwiegenden Disziplinarverletzungen in vergangenen Partien und führt zu einer drastischen Reduzierung der zulässigen Zuschauerzahlen.

Hintergrund der UEFA-Sanktion und Geldbuße

Die Europäische Fußballorganisation UEFA hat den serbischen Verband bestraft, weil sich seine Anhänger in den Heimspielen gegen Griechenland und die Niederlande im September rassistisch und diskriminierend verhalten hatten. Serbien unterlag diesen Begegnungen mit den Ergebnissen von 1:2 und 1:2. Als Konsequenz aus diesen Vorfällen verhängte der europäische Fußballverband eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro und ordnete einen teilweisen Zuschauerausschluss für das kommende Heimspiel gegen Deutschland an. Diese Maßnahme dient der Ahndung des Verhaltens der Fans und soll künftige Zwischenfälle verhindern.

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Fan-Auslastung und Ausnahmeregelungen im Stadion

Trotz des angeordneten Zuschauerausschlusses wird das Rajko-Mitić-Stadion in Belgrad nicht vollständig leer bleiben. Eine spezifische Ausnahmeregelung in den UEFA-Regularien erlaubt Kindern unter 15 Jahren den Stadionbesuch, wenn sie von Lehrern oder Trainern begleitet werden. Der serbische Fußballverband bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass infolgedessen rund 5.000 Besucher erwartet werden. Das Stadion, das normalerweise die Heimspiele des Klubs Roter Stern Belgrad beherbergt, bietet bei vollem Haus Platz für etwa 55.000 Zuschauer. Diese Distanz zwischen Kapazität und tatsächlicher Auslastung führt zu einer ungewöhnlichen Atmosphäre während des Spiels.

Einschränkungen für deutsche Anhänger des DFB

Die Sanktionen der UEFA betreffen auch die deutschen Anhänger des DFB. Der Deutsche Fußball-Bund hatte seine Mitglieder bereits im Oktober darüber informiert, dass eine reguläre Zuteilung der beantragten Auswärtstickets nicht möglich ist. Nur 50 ausgewählte deutsche Fans dürfen das Spiel in Belgrad verfolgen. Die Tickets stammen aus einem Sonderkontingent von 200 Karten, das der UEFA zufolge dem DFB zur Verfügung steht. Die 50 Karten wurden über ein Bonuspunktesystem an besonders treue Anhänger vergeben, die in den vergangenen Jahren zahlreiche Länderspiele besucht haben.

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Wirtschaftliche Folgen und Reisekosten für Fans

Die drastische Einschränkung der Ticketvergabe hat konkrete wirtschaftliche und emotionale Konsequenzen für die deutschen Fans. Viele Anhänger hatten ihre Reise bereits gebucht und sich auf das Spiel gefreut. Besonders ärgerlich ist die Situation für Fans, die bereits Flüge und Hotels für das Auswärtsspiel gebucht hatten. Ein Anspruch auf eine automatische Erstattung dieser Reisekosten ergibt sich aus dem Zuschauerausschluss nicht. Dies bedeutet, dass betroffene Unterstützer das finanzielle Risiko der Reise selbst tragen müssen, obwohl sie nicht zum Spiel gelangen können.

Auswirkungen auf das Spiel der Nationalmannschaft

Für die deutsche Nationalmannschaft und Trainer Julian Nagelsmann, der die Nachfolge von Julian Nagelsmanns Vorgänger in der Analyse übernahm, ist das Spiel in Belgrad von großer Bedeutung. Es geht um wichtige Punkte in der Nations League, um die Qualifikationschancen für die kommende Fußball-Weltmeisterschaft zu sichern. Nach einem schwierigen Start in die Saison will die Mannschaft die Punkte in Serbien mitnehmen. Die fehlende Unterstützung durch die große Zahl der deutschen Anhänger kann die Stimmung im Spiel beeinflussen, doch die Taktik und Leistung der Spieler bleiben der entscheidende Faktor für den Erfolg.